Eventverslag: Circulaire Bouweconomie

Aan de Bouwcampus in Delft vond de bijeenkomst Circulaire Bouweconomie plaats. Gedurende het event vond onder andere een gezamenlijk interview plaats met Elphi Nelissen, Helen Visser en Esther 't Hoen. Ook werd er aandacht besteed aan diverse praktijkprojecten. Een verslag door Duurzaam Gebouwd-expert Hans Korbee.

Gespreksleider Peter Paul van Kempen trapte af, met diverse interviews die de actuele stand van zaken van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie weeergaven. Daarnaast werd het nieuwste nummer van Stadsblad door Roger Mol, directeur projecten Rijksvastgoedbedrijf overhandigd aan Hans Scherpenzeel, projectleider CBE binnen de Bouwagenda. Ook werd een animatiefilm over de Transitieagenda Circulaire Bouw getoond.

Gezamenlijk interview met: Elphi Nelissen, Hoogleraar TU/e, decaan bouwkunde, lid SER Noord Brabant, lid Taskforce Bouw en van daaruit trekker thema circulaire bouweconomie, voorzitter Transitieteam. Helen Visser, voorzitter Bouwend Nederland, programmamanager duurzaamheid. Esther ’t Hoen, vanuit BZK verantwoordelijk voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie, deelprogramma Bouw.

Deel II Praktijkprojecten

BNA heeft de dag na het verschijnen van de TA het manifest ‘Wij gaan circulair’ uitgebracht, inmiddels ondertekend door 75 vooraanstaande leden. Vervolgens deed de BNA onderzoek naar de informatie behoefte onder architecten op het gebied van circulair bouwen. Op basis van de resultaten is inmiddels al een masterclass van start gegaan. BNA-voorzitter Nathalie de Vries bood het onderzoek aan aan Elphi Nelissen.

Claartje Vorstman van RWS vertelde over de bouw van het circulaire viaduct bij de Reevesluis in Kampen dat volledig kan worden hergebruikt door het te demonteren, verplaatsen en ongeschonden op een andere plek weer op te bouwen. Het viaduct heeft een levensduur van 200 jaar tegenover 30-40 jaar voor gewone viaducten. Zie het korte filmpje hierover.

Velux, producent van dakramen heeft i.s.m. het Woonbedrijf uit Eindhoven en A van Liempd sloopbedrijven een proef gedaan om dakramen te maken van hout dat bij sloop beschikbaar is gekomen. Er is een filmpje van 2 minuten beschikbaar en Ronald Bal van Velux en Barthel van Dinther van A. van Liempd Sloopbedrijven BV beantwoordde enkele vragen: wat er nog is voor verdere projecten, opschaling.

De DGBC heeft met medewerking van Circle Economy, SGS Search en Metabolic en met steun van de Redevco foundation een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd 'A Framework for circular buildings'. Annemarie van Doorn, directeur DGBC lichte kort toe en bod de publicatie aan aan Esther ’t Hoen van BZK en wil graag met haar in gesprek over verdere invulling.

Deel III Transitiebureau en uitvoeringsprogramma 2019

Hans Scherpenzeel, projectleider CBE van de Bouwagenda vertelde over:

Oogst uit bijeenkomsten met stakeholders

Inventarisatie lopende projecten

Eerste schets van het uitvoeringsplan

(Door) ontwikkeling door Transitiebureau

Whitepaper

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verrichte Jongehonden een inventariserend onderzoek naar een uniforme meetmethode voor circulair bouwen. In dit onderzoek is de visie van gerenommeerde partijen uit het veld verkend aan de hand van drie kernthema’s: - Ideeën, verwachtingen en behoeften rondom een uniforme meetmethode; - Praktijkervaringen met (circulaire) meetmethodes en bijbehorende lessen en successen; - Ideeën over de implementatiewijze van een uniforme meetmethode. W/E adviseurs, Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Copper8, Stichting Bouwkwaliteit, Nibe, Madaster en BAM Bouw en Techniek. De integrale paper is hier te downloaden.