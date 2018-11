Circulair wandsysteem behaalt Dubokeur

Het Hybride Circulair Wandsysteem van Knauf heeft het DUBOkeur in de wacht gesleept. Met het behalen van het keurmerk wordt de nadruk gelegd op de circulaire en milieuvriendelijke eigenschappen van het product.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Begin 2018 introduceerde Knauf het hybride systeem, dat elementen uit oude gebouwen gebruikt en dit modulair toepast in nieuwe gebouwen. De oplossing werd in samenwerking met New Horizon, een organisatie die zich specialiseert in het opnieuw inzetten van grondstoffen, in de markt gezet.

Binnen de samenwerking zorgt New Horizon voor het ontmantelen van gebouwen en het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, terwijl Knauf zoveel mogelijk oude gipsplaten hergebruikt voor nieuwe wanden.

Het behalen van het Dubokeur betekent dat de innovatie tot de meest milieuvriendelijke opties behoort bij het realiseren van een duurzaam gebouw. Het keurmerk wordt uitgereikt op basis van de toetsing van de levenscyclusanalyse (LCA) door adviesbureau Nibe.