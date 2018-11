Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa samen met onder meer Stichting W/E adviseurs het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Doel is om deelnemers in een halve dag op weg te helpen met de praktijk van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Op naar een duurzame bouwcultuur!

De duurzaamheidsindicator MPG is een belangrijke katalysator in het transitieproces naar een duurzame, circulaire bouwcultuur. De praktische uitvoering van de MPG-berekening staat centraal tijdens dit event, dat is gericht op zowel adviesbureaus en andere partijen die de MPG moeten berekenen als degenen die deze moeten controleren.

Interessante sprekers en nieuwe BRL

Tijdens het symposium gaan we dieper in op de processen rondom de totstandkoming van een MPG. Hoe zorg je voor een goede berekening? Hoe borg je adequate toetsing? Om antwoord te geven op deze en andere vragen is een aantal sprekers uitgenodigd die hierover – elk vanuit hun eigen vakgebied – hun licht zullen laten schijnen. Daarnaast lanceren Kiwa en W/E adviseurs tijdens het event een beoordelingsrichtlijn, waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze het maken en indienen van MPG-berekeningen in de vingers hebben.

Toets-klare berekeningen voor de milieuprestatie

Ruud van Vliet , senior adviseur van stichting W/E adviseurs, gaat in op de vraag wat er nodig is voor een milieuprestatieberekening die de toets bij de omgevingsvergunning verantwoord en soepel doorstaat. Van Vliet schetst het MPG-systeem, inclusief de nationale milieudatabase en hij gaat in op de gevalideerde rekentools en de informatie die u nodig heeft voor de berekening. Ook helpt hij u op weg met praktische tips voor het correct rekenen. En, net zo belangrijk, hij deelt zijn ervaringen en tips over het effectief communiceren met de toetsende partij.

Programma ‘Succesvol werken met de MPG’

Inloop vanaf 9.00 uur

• 9.30 uur: Opening door Danny Vermeulen (Kiwa)

• 9.40 uur: Lezing Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht)

• 10.00 uur: Lezing Jos Verlinden (Directie Bouwen en Energie, BZK)

• 10.30 uur: Lezing Dirk Breedveld (SBK)

• 11.00 uur: Pauze

• 11.30 uur: Lezing Ruud van Vliet (W/E adviseurs)

• 12.00 uur: Lezing Rense Kuil (Kiwa)

Afsluiting/netwerklunch van 12.30 – 13.30 uur

Praktische informatie

Het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’ is op donderdag 13 december 2018 in Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De zaal gaat open om 9.00 uur, waarna we starten om 9.30 uur en eindigen met een informele netwerklunch. De kosten voor deelname bedragen € 99,- (ex. BTW).