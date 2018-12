WoCo25: terugblik op de winnaar van 2018

Als onderdeel van de Duurzaam Bouwen Awards beloont de WoCo25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied. In dit artikel blikken we terug op de winnaar van 2018 en brengen we je op de hoogte over hoe je kunt meedingen naar de award.

De vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards werden voor het eerst gepresenteerd op het Duurzaam Gebouwd Congres 2018. Destijds ontving de Eindhovense woningcorporatie ‘thuis de WoCo25 uit handen van Duurzaam Gebouwd-expert Robert Koolen. “Deze corporatie heeft zichzelf doelen gesteld en behaald”, vond Koolen. “Als eerste corporatie heeft ze een woningvoorraad met een gemiddeld energielabel B.”

In een andere publicatie besteedden we aandacht aan de sprekerssessie van Luc Reusken van ‘thuis tijdens het Wonenlab. “Circulair wonen is nodig omdat de voorraad grondstoffen uitgeput raakt. Wij zijn blij dat het Wonenlab onze samenwerking versterkt en wij vieren graag dit hoogtepunt dat corporaties en partners op weg helpt naar meer duurzaam wonen”, vertelde Reusken toen. Lees het volledige artikel.