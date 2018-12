Best gelezen 2018: nummer 5

Op nummer 5 van het rijtje best gelezen artikelen van 2018 pronkt de expertpost van Onno Dwars ‘Circularikoek’. In deze blog richt Dwars zich op ‘echte’ circulariteit versus ‘sjoemelcirculariteit’.

‘Waar liggen de verantwoordelijkheden van een opdrachtgever en een opdrachtnemer precies?’, vraagt Dwars zich af in zijn blog. ‘Zijn vandaag de dag intenties nog voldoende?’.

Hij gaat daarbij in op goede intenties om afval te scheiden, in te zetten op een duurzame auto met lage uitstoot en andere focus op circulariteit. Volgens hem kunnen professionele opdrachtgever sde keten maar op één manier veranderen: door hun verantwoordelijkheid te nemen in de gehele keten.

