Belastingvoordeel voor koplopers circulair bouwen

Organisaties die verspilling van grondstoffen tegengaan en zich bezighouden met circulair bouwen, Cradle to Cradle en upcycling, kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA/Vamil. In de Milieulijst 2019 van RVO.nl is dit te lezen.

In 2019 is er in totaal € 139 miljoen beschikbaar voor bedrijven die zich inzetten voor het verlengen van de levensduur van producten en ervoor zorgen dat giftige stoffen uit grondstoffen wegblijven. In de Milieulijst is een overzicht te vinden van maatregelen die in aanmerking komen voor de belastingvoordelen en staat vermeld wat hier niet onder valt, zoals onderhoudskosten.