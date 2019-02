Biobased vloer als dienst

Forbo Flooring komt met biocomposiet waarin gebruikte marmoleumvloeren zijn verwerkt. De innovatie kan voor een volgende stap zorgen in circulair bouwen. Daarnaast werkt de vloerenleverancier aan samenwerkingen om vloeren als een dienst aan te bieden.

Op dit moment is Forbo in gesprek met verschillende fabrikanten om het biocomposiet materiaal toe te passen. Daarnaast levert ze sinds kort een pigmentloze marmoleumvloer, de zogenoemde ‘Cookie’-vloer. Deze vloer is voor 99% biobased.

De biobased cookievloer

In 2019 moet de vloer als service worden aangeboden. Hierbij wordt aan een opdrachtgever de installatie, het onderhoud en de renovatie van de vloer als service aangeboden. Daarnaast wordt de vloer aan het einde van de levensduur weer teruggenomen of gerecycled. Forbo zoekt actief naar een opdrachtgever die hiermee aan de slag wil.