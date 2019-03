Milieustraten met een materialenpaspoort zijn geen vergezicht meer. Modulo Milieustraten levert ze vanaf nu om klanten als gemeenten inzage te geven in de materiële en circulaire waarde.

Modulo Milieustraten sloot een partner- en licentieovereenkomst met Madaster om het startschot te geven voor milieustraten met een materialenpaspoort. Zo’n paspoort geeft informatie over de herkomst, losmaakbaarheid en huidige locatie.

Inzicht in materiaalgebruik

“Middels materialenpaspoorten kunnen wij Modulo Milieustraten en hun klanten op ieder gewenst moment inzicht verschaffen in de aanwezigheid en herbruikbaarheid van materialen in een milieustraat”, vertelt partnership manager Rob Oomen van Madaster. Daar sluit directeur Rob van Ommeren van Modulo Milieustraten zich bij aan. “De Circularity Indicator van Madaster is een praktisch hulpmiddel om de materialen en de waarde daarvan in een database te registreren. Omdat die ook toegankelijk is voor onze klanten geeft hene dat een duidelijk overzicht van de materialen die in een milieustraat zijn toegepast.