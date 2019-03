Circulair gebouwde kinder- en jeugdkliniek officieel heropend

Bruikbare materialen en installaties uit een afgebroken Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen zijn hoogwaardig hergebruikt in een vernieuwbouwde kinder- en jeugdkliniek in Kloetinge. Gisteren is de kliniek offiicieel heropend. Met een speciaal symposium is de bouwperiode leerzaam en feestelijk afgesloten met interessante sprekers, een rondetafelgesprek met bouwpartners en uiteraard een rondleiding door de kliniek.

Met de aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen heeft het districtskantoor van Rijkswaterstaat plaats moeten maken. Bij de oplevering in 2000 was het districtskantoor nog een van de eerste, meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Afgelopen jaar werd het pand niet gesloopt maar ontmanteld en kregen de materialen een nieuwe bestemming: de deels nieuwgebouwde en deels gerenoveerde kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge.

Bijzonder is dat architect Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten, de bruikbare materialen van het gebouw van Rijkswaterstaat als uitgangspunt heeft genomen voor zijn ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Zo hebben deze hun waarde behouden en is er zelfs meerwaarde gecreëerd. In de kliniek zijn onder andere de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, de houten vloerdelen, straatklinkers en installaties verwerkt.

Het is voor het eerst in Nederland dat materialen en grondstoffen van een gebouw maximaal worden hergebruikt en dat een ggz-instelling op deze schaal een bijdrage levert aan de circulaire economie.

Healing environment

Emergis had eerder al ervaring opgedaan met duurzame bouw van het OdyZee School & College op het terrein in Kloetinge. Dorine Peters, directeur vastgoed Emergis: ‘’Wij willen investeren in een healing environment, zodat de gebouwen een toegevoegde waarde aan het zorgproces kunnen leveren. Daarbij willen we ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot CO 2 -uitstoot nemen. Het is geen primaire focus – want dat is goede zorgverlening – maar als opdrachtgever kun je een grote rol spelen in het versnellen van de noodzakelijke veranderingen naar een meer duurzame wereld. Simpelweg door niet alleen om een energiezuinig maar ook om een circulair gebouw te vragen. Met als resultaat dat het nieuwbouwdeel van de kliniek gasloos en energieneutraal is, het renovatiedeel energielabel A heeft én de kliniek circulair is gebouwd. Het is geweldig om zo via meerdere invalshoeken met gezondheid bezig te kunnen zijn!”

