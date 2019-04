Drinkwaterbedrijven gaan voor circulair grondstoffenpaspoort

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen hun leveranciers van leidingmateriaal om een objectief circulair grondstoffenpaspoort. De sector werkt samen in de coalitie Blauwe Netten onder begeleiding van MVO Nederland. De drinkwaterbedrijven gebruiken de PRP®-tool van Rendemint, digitaal gereedschap voor het maken van een circulaire analyse, een grondstoffenpaspoort en circulair inkopen.

Met de tool kan dynamisch het gebruik worden gemonitord, hergebruik maximaal worden benut en concreet circulair behoud van de gehele keten worden gemeten en verbeterd. De analyse die voortvloeit uit de toepassing van de PRP®-tool geeft antwoord op verschillende vragen die - uitsluitend gebaseerd op verifieerbare feiten - samen het circulaire potentieel(1) tonen en vormen:

Welke en hoeveel (kg) grondstoffen zijn nodig (geweest) voor de totstandkoming van het eindproduct?

Welke en hoeveel (kg) grondstoffen zijn nodig (geweest) voor het gebruik van het eindproduct?

Welke en hoeveel (kg) grondstoffen zijn nodig (geweest) om het eindresultaat in te zetten, in alle vormen van hergebruik en daarna voor de omzetting terug naar grondstof?

Wat was en is de social fairness positie van de betrokken mensen?

Hoeveel van alle (kg) grondstoffen van de eerste drie vragen is daadwerkelijk behouden en op welk niveau, met welke toxiciteit?

Circulaire analyse

"Een circulaire analyse van de hele keten is een forse opgave, maar de noodzaak om beter om te gaan met de beperkte grondstoffen is groot", stellen de drinkwaterbedrijven in Blauwe Netten. “Daarom faciliteren we samen met Rendemint een branche breed trainingstraject voor de betrokken aanbieders van leidingmateriaal en de PRP®-tool als analyse-instrument. We zijn zeer verheugd met de betrokkenheid en deelname van nagenoeg alle erkende leveranciers van leidingmaterialen aan de Nederlandse drinkwaterbedrijven, want de transitie naar circulair werkt alleen als de keten gezamenlijk optrekt.”

De complete lijst: Amiblu, Appendagefabriek Kolk, AVK Nederland, CCI Leidingsystemen, Conval Nederland, DNWG, Dyka, Georg Fischer, Geronet, HSF, Imbema, Pipelife Nederland, Prince Infra, Raminex International, Saint-Gobain PAM, T. Gerritsen B.V. / Beulco Holland, Talis Benelux, Thyssenkrupp Materials, Wavin Nederland, Van Leeuwen Buizenhandel.

In de trainingen worden de leveranciers van leidingmateriaal én de drinkwaterbedrijven zelf voorbereid op het gebruik van de PRP®-tool en het vormen van een circulaire mindset. Inmiddels hebben alle drinkwaterbedrijven en ruim 25 deelnemers van leveranciers en producenten al kennis gemaakt met de nieuwe methode.

Gezamenlijk met de keten wordt er binnen een realistisch meerjarenplan gewerkt aan een grondstoffenpaspoort voor het totale leidingnet. Hierbij wordt het paspoort ingezet bij de inkoop van leidingmateriaal en voor het aantoonbaar verbeteren van de circulaire footprint van het leidingnet.

(1) Blauwe Netten is een samenwerking van alle tien Nederlandse drinkwaterbedrijven en MVO-Nederland: Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, Waterbedrijf Groningen, WMD en WML.

(2) De PRP®-methode is gebaseerd op het Circulair Potentieel – een wetenschappelijke benadering van circulariteit, ontwikkeld door Rendemint. Het Circulair Potentieel meet middels de tool ‘de afwijking van Absoluut Circulair’. Binnen PRP® is Absoluut Circulair gedefinieerd als: nul (zero) verlies van grondstoffen en nul (zero) schending van mensenrechten zoals die vastgesteld zijn bij de VN.