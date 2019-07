Handreiking Losmaakbaarheid geeft aanbestedingsadvies

PIANOo en Rijkswaterstaat sloegen de handen ineen voor een handreiking Losmaakbaarheid. In de publicatie lees je onder andere hoe je als opdrachtgever kunt aanbesteden op TCO en demontage. Daarnaast krijg je een stappenplan om losmaakbaarheid te borgen van begin tot eind in het proces.

De handreiking werd opgesteld op verzoek van het leernetwerk GWW en Bouw, gefinancierd uit klimaatgeld uit het regeerakkoord. Losmaakbaarheid is een belangrijk onderwerp in de bouw- en vastgoedsector. De schaarste aan grondstoffen zorgt ervoor dat het steeds belangrijker wordt om producten terug te brengen in de keten. Om dit te bewerkstelligen moeten alle partners betrokken bij het ontwerp- en bouwproces hun steentje bijdragen aan demontagemogelijkheden.

Aanbesteding op losmaakbaarheid

Dit belang wordt verder geschetst in de publicatie. Daarnaast krijgt de lezer een schema met daarin de biologische en de technische cyclus van materiaalgebruik en -hergebruik. In het hoofdstuk ‘Aanbestedingsprocedure’ worden inzichten gegeven in hoe een aanbesteding met een focus op losmaakbaarheid, eruit kan zien. Adviezen die naar voren komen zijn onder andere het organiseren van een marktconsultatie en de het kiezen voor een aanbestedingsprocedure met ruimte voor dialoog.

Actielijst en handreiking

De adviezen tonen gelijkenis met de actielijst die Duurzaam Gebouwd opstelde aan de hand van het rondetafelgesprek Circulair Bouwen, gehouden in The Green House te Utrecht. Dat artikel lees je hier. De handreiking Losmaakbaarheid lees je gratis op de website van PIANo. Meer informatie over het thema Circulair Bouwen doe je op in ons thema-dossier.