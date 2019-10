Proeftuin circulair bouwen deltaWonen

Woningbouwcorporatie deltaWonen start met een proeftuin om circulair te bouwen en wil daartoe graag samenwerken andere bedrijven en organisaties.

De corporatie creëert een plek waar ideeën om circulair te bouwen worden getest en doorontwikkeld. De corporatie wil een circulair gebouw realiseren, door middel van een unieke samenwerking met andere bedrijven en organisaties.

De ideeën worden in de proeftuin uitgevoerd en gemonitord. Zo wil deltaWonen in de toekomst de beste circulaire ideeën en producten toepassen op toekomstige bouwprojecten. Iedereen met een idee, plan of product, kan dit insturen.

Ambitieus doel

De overheid wil 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030 en wil 100% circulair zijn in 2050. DeltaWonen wil dit zo snel mogelijk bereiken. “Hoe mooi zou het zijn als we in 2030 al ver voorlopen op deze doelstellingen”, vertelt kwartiermaker Martijn van Dijk. “Dan moeten we nu al circulair gaan bouwen en renoveren.”

Er ligt een grote woningbouwopgave voor de corporatie uit Zwolle. Maar grondstoffen raken op, worden duurder en er is een tekort aan vakmensen. Door de circulaire kringloop zo klein mogelijk te houden en te anticiperen op onverwachte veranderingen in de toekomst, wil de corporatie de doelstellingen bereiken.

Zoektocht

De zoektocht naar organisaties die willen samenwerken, is geopend. Samen met startups, studenten, aannemers, slopers, installateurs, leveranciers, architecten, ideeënmakers en wereldverbeteraars wil deltaWonen het verschil maken.

“Elk plan is welkom!”, vertelt Van Dijk. “Zolang het plan maar bijdraagt aan het bouwen van een circulair bouwwerk. Na de proeftuin willen we de succesvolle ideeën gebruiken in de bouw en renovatie van onze woningen.”

Er moet een bouwwerk komen dat volledig circulair is gebouwd. “Door de samenwerking met andere partijen moet de proeftuin meer worden dan alleen een fysiek bouwwerk”, legt Van Dijk uit. “Er zijn al zo veel ideeën, plannen en producten die aansluiten bij dit project. Alles is er al. We moeten het alleen nog samenbrengen.”

Meedoen

Op maandag 2 december organiseert deltaWonen een kick-offmiddag. Wie wil meedoen, treft hier de uitnodiging aan en (en de voorwaarden): www.deltawonen.nl/proeftuincirculariteit.