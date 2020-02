Roep om meer testen van circulaire materiaalcombinaties

In de vierde BlueCity Podcast spreekt klimaatjournalist Ties Joosten in de sauna met Yvette Govaart over brandveiligheid in het licht van de circulaire transitie.

Natuurlijk: gebouwen moeten brandveilig zijn. En dus moeten bepaalde materialen en combinaties van materialen getest worden. Da's logisch. Maar het kan de circulaire transitie in de bouw ook in de weg zitten. Want veel nieuwe combinaties van materialen zijn nog niet getest.

Daarom doet Yvette Govaart (COUP, BlueCity) in de nieuwste BlueCity Podcast een oproep: TNO, ga de meest gebruikte circulaire materiaalcombinaties testen. En versnel de transitie!

Govaart vertelt in deze podcast over de problemen waar zij als ontwikkelaar tegenaan loopt bij de circulaire transformatie van het voormalige subtropisch zwemparadijs Tropicana. Ook hoor je van haar de reden waarom er nog altijd ‘Tropicana’ op dat dak staat én ze gaat dieper in op haar oproep richting TNO.

Je hoort er alles over in de vierde BlueCity Podcast (duur: 36 minuten), mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd. In deze serie podcasts onderzoekt Ties Joosten de verduurzaming van de Nederlandse economie. Joosten: “Ik wil weten hoe de economie sneller circulair wordt.”

Klik op 'BlueCity Podcast' (rechtsmidden) om alle afleveringen te beluisteren.