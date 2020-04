Upgrade voor circulaire werklocatie C-Bèta

Sinds 2018 is C-Bèta een circulaire ontmoetings-, werk- en evenementenplek nabij Schiphol, waar circulaire ideeën en technologieën worden ontwikkeld. Vanaf deze maand wordt de loods waar C-Bèta is gehuisvest door Heembouw circulair gerenoveerd, zodat er een uitbreiding van de werkplekken en evenementen mogelijk wordt.

Heembouw Kantoren B.V. en Schiphol Trade Park B.V. tekenden onlangs een aannemingsovereenkomst voor de circulaire renovatie van de loods van C-Bèta in Hoofddorp. Het betreft een uitbreiding van werkplekken van de bestaande circulaire werklocatie en evenementen. Heembouw gaat deze loods naar een ontwerp van DOOR Architecten op circulaire wijze verbouwen tot werkruimte voor circulaire bedrijven. De eerste werkzaamheden starten half april. De loods zal naar verwachting in september worden opgeleverd.

125 jaar oude hoeve

De activiteiten van C-Bèta vonden sinds de opening in 2018 voornamelijk plaats in de 125 jaar oude hoeve. C-Bèta heeft als doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor is meer ruimte nodig. Deze ruimte komt beschikbaar in de naast de hoeve gelegen loods, die gerenoveerd gaat worden.

Deze loods van circa 1.000 m2 wordt een inspirerende locatie met huurunits van 15 tot 35 m2 voor startups en scaleups die zich bezighouden met circulariteit op de thema’s gebouw en gebied. De werkruimte in de loods is een uitbreiding van het aantal werkplekken in het voorhuis van de hoeve.

Naast de loods wordt ook de kavel van C-Bèta - bijna 2 hectare - ingezet om te gebruiken als experimenteerruimte voor het maken van testopstellingen, kleine bouwwerken of het tentoonstellen van circulaire producten of diensten die bijdragen aan het duurzaam functioneren van gebouw en gebied.

Tweede leven

Bij de renovatie van de loods en de inrichting van de te huren units maakt Heembouw onder andere gebruik van circulaire materialen, zoals ramen, deuren en sanitair die zijn ‘geoogst’ uit andere renovatieprojecten.

De nieuwe werkruimtes zijn met name interessant voor partijen die circulaire producten of diensten ontwikkelen en willen bijdragen aan de kennisontwikkeling en -deling op de thema’s circulaire bouw en interieur, infrastructuur, mobiliteit, voedselproductie en energietransitie.

Geen lange procedures

Deze circulaire werklocatie is onderdeel van Schiphol Trade Park, een 350 hectare groot terrein direct naast het NS-station Hoofddorp. Gebiedsontwikkelaar SADC heeft hier grote ambities wat betreft innovatie en duurzaamheid. Het gebied heeft in dit verband in 2014 een BREEAM-vier sterren certificering voor gebiedsontwikkeling ontvangen. Er wordt bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water.

De gemeente Haarlemmermeer heeft ten slotte een parapluvergunning afgegeven, waardoor er op C-Bèta en het buitenterrein geëxperimenteerd kan worden en lange procedures voor vergunningen worden voorkomen.

Afbeelding boven: Impressie circulaire loods C-Bèta door DOOR Architecten

Bron: persbericht