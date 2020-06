Digitaal magazine Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving zijn essentieel om de verduurzaming en energietransitie vooruit te helpen. De coronacrisis gooit momenteel wat roet in het eten, maar tal van regelingen blijven in tact. In het nieuwe digitaal magazine van Duurzaam Gebouwd worden de belangrijkste op een rijtje gezet.

Ook met het uitstel van de invoering van de BENG, de Wet Kwaliteitsborging en de Omgevingswet, door diverse oorzaken, blijven dit interessante onderwerpen om te belichten. De redactie van Duurzaam Gebouwd ging er eens goed voor zitten en dook in tal van wetten en regelgevingen. Een woud van regels, gedomineerd door een rij van meestal wel bekende afkortingen (en dan zijn we niet eens volledig):

MIA

WKB

BENG

EIA

TVW

MPG

Maar wat zijn de feiten en geheimen achter die letters? Neem de BENG, waarover Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk zegt: “BENG is geen ontwerptool, want integrale kwaliteit en comfort zijn niet vanzelfsprekend. Zet daar wel op in!” Of neem de MPG, waarin installaties soms nog onvoldoende aan bod komen, aldus David Anink (W/E Adviseurs). “Dit is de verantwoordelijkheid van de toeleverende industrie. Het MPG-stelsel komt in een volgende fase, de toetsing wordt serieus genomen en de eis aangescherpt. Die toe is aan een nieuwe versie 3.0.”

In de pagina’s over circulair bouwen gaat Wytze Kuijper (Cirkelstad, ZOOOW!) in op de vraag of er meer regelgeving moet komen voor circulair bouwen. Hij waarschuwt ook: “Als een gebouw meer circulair wordt, wordt het misschien ook wel minder energiezuinig”. Waarschuwen doet Wico Ankersmit ook in het verhaal over de uitgestelde Wet Kwaliteitsborging: “Een product moet aan de regels voldoen, dus waarom niet in de bouw?”

Juridisch afdwingen

Het slotakkoord wordt gegeven door Jacco Karens van het Instituut Bouwrecht (IBR) die uit de doeken doet wat er allemaal staat geschreven in de publicatie Praktijkboek Duurzaam bouwen. Karens: “Door de Klimaatwet en het Klimaatakkoord is het afdwingbaar dat de Rijksoverheid meer moet doen, zoals met de emissiereductie. Gemeenten kunnen daar echter nog beperkt invulling aan geven. Dat komt er wel aan, in het kader van de Omgevingswet. Hogere duurzaamheidseisen en betere milieu- of energieprestaties kunnen dan per gemeente worden afgedwongen.”

Verder gaat het in dit magazine over zaken als Transitievisie Warmte, klimaatakkoorden, fiscale en subsidieregelingen en gezondheidsregels ('Mens versus varken').

Het nieuwe, complete digitaal magazine Wet- en regelgeving lees je gratis via deze link.

Tekst & redactie: Ysbrand Visser