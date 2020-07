Circulaire staalconstructie voor bedrijfsgebouw in Deventer

De bouw van een circulair bedrijfsgebouw van uitgeverij DAVO in Deventer is officieel gestart. Het pand is voor 80% circulair: onder andere dakbedekking, sandwichgevels en vloerisolatie worden met dat uitgangspunt toegepast. Betrokken bij de verduurzaming zijn onder andere Aan de Stegge Twello en Metron Vastgoed.

Demontagemogelijkheden

De nieuwbouw op bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark Deventer krijgt een circulaire staalconstructie, op termijn eenvoudig te demonteren. Deze wordt voorzien van bescherming, Biocoat, biologische coating ontwikkeld door Circulairstaal. Verder worden dakbedekking, sandwichgevels, vloerisolatie, overheaddeuren en aluminium gevels circulair toegepast en zijn de installaties zoveel mogelijk stekkerloos.

Nadenken over materiaalkeuze

“De overheid heeft als doel gesteld om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn”, vertelt manager engineering Ben Mulder van Aan de Stegge Twello. “Met het circulaire bedrijfsgebouw van DAVO laten we zien dat het mogelijk is.” Om het gebouw 80% circulair te maken, worden diverse innovaties toegepast. Dat vraagt wat van de betrokken projectpartners: “Circulair bouwen vraagt van ons en onze leveranciers om over iedere stap in materiaalkeuze na te denken”, aldus vastgoedadviseur Aniek Averesch van Metron Vastgoed.

De oplevering van het gebouw staat gepland voor december 2020. In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (verschijning in september) gaan we dieper in op de circulariteitsambities.