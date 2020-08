Nieuwe fase voor circulariteit in infrastructuur

Op 1 oktober start officieel het innovatieve partnerprogramma De Circulaire Weg. Met dit as a service-programma wordt het mogelijk circulair te werken bij de aanleg, het beheer en sloop van wegen en andere infrastructuur. Reductie van CO 2 -uitstoot en hergebruik van grondstoffen staan in dit tweejarige experiment voorop.

Het partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Hollland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft en initiatiefnemer Dura Vermeer. Vorig jaar werd al gestart met de eerste pilots in de provincie Overijssel (N739) en de provincie Noord-Brabant (N279). Nu zijn er meerdere partners aangehaakt. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen en zo bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk en het dreigende grondstoffentekort.

Gebruik in plaats van bezit

Een mogelijkheid om tot meer circulariteit te komen is het betalen voor het gebruik in plaats van het bezit van een product. Dit as a service-concept wordt al toegepast in andere branches, maar de infrasector blijft daarbij nog achter. Vooral de versnipperde verantwoordelijkheid in GWW-trajecten is hier debet aan. De eerste bouwer legt de infrastructuur aan, een tweede verzorgt het onderhoud en een derde verwijdert alles weer. Het resultaat: onnodige vervangingen en hogere kosten.

Om dit te ondervangen is een model nodig waarbij partijen betrokken zijn bij alle stappen in de keten en dus ook verantwoordelijkheid voelen voor hergebruik. Daardoor krijgt die partij niet alleen bij het ontwerp en de aanleg, maar ook bij het beheer belang bij recycling van materialen.

Samenwerking wetenschap en markt

De komende twee jaar worden door het land verschillende pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen. De betrokken publieke partijen brengen concrete projecten in die in samenwerking met de wetenschap en de markt worden uitgevoerd, en waarin onderzocht wordt welke veranderingen nodig zijn in de contracten, financiering, risicoverdeling, organisatie en samenwerking. Daarbij worden antwoorden gezocht op vragen als:

Voor welke objecten is as a service geschikt, en voor welke niet?

Wat moet er anders in de contracten, organisatie en samenwerking?

Hoe kan worden gezorgd voor de juiste financiële prikkels?

Welke technische oplossingen bevorderen de circulariteit?

Wat is de waarde van grondstoffen die ‘vastzitten’ in een object?

Door resultaten te delen kan er gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele obstakels gezocht worden. Alleen zo komt de circulaire economie ook in de wegenbouw een stap dichterbij.

Online event

Het partnerprogramma De Circulaire Weg loopt tot en met december 2021 en start online op 1 oktober (14.00 tot 16.00 uur). Dan word je bijgepraat over de samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap om via as a service-contracten de weg naar circulariteit in de infrastructuur te versnellen. In twee uur tijd krijg je een overview van de aspecten die bij de transitie een rol spelen. Van cultuurverandering tot financiële modellen, van materiaalveroudering tot nieuwe contractvormen. Via de chat kun je vragen stellen aan gasten en sprekers.

Schrijf je in via deze link

Meer informatie:

info@decirculaireweg.nl

Dirk Alma: 06 - 12 79 36 67

Frederike Noppers: 06 - 43 39 71 31





Bron foto: www.decirculaireweg.nl