Circulair kleedgebouw centraal tijdens Versnellingskamer

In de derde Versnellingskamer, over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, wordt de circulaire bouw van een kleedgebouw in Utrecht als voorbeeld gesteld.

De gemeente Utrecht wil haar vastgoed circulair, energie- en klimaatneutraal maken. En tijdens de bouw en verbouwing zelf zo min mogelijk CO 2 uitstoten. Een aansprekende pilot op dit gebied is kleedgebouw De Nieuwe Lunet. Hoe is samengewerkt met de markt en wat is er te zeggen over de financiën? De geleerde lessen komen aan bod in de derde Versnellingskamer van PIANOo, bedoeld voor overheden en maatschappelijke sectoren die hun vastgoed (willen) verduurzamen.

De opdracht in Utrecht ging onder meer over het zoveel mogelijk gebruiken van materialen uit de bestaande bouw. Door het ontbreken van lijm of metselwerk stond ook herbruikbaarheid hoog op de agenda. Dat alles, binnen de gestelde eisen, richtlijnen en het budget, was de uitdaging van De Nieuwe Lunet. Was het daarbij mogelijk verduurzaming te stimuleren door interne tegengestelde belangen tegen te gaan? En kon ook de Total Cost of Ownerschip (TCO) beter landen? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens het webinar.

Demian Keetelaar, beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, bespreekt deze casus met twee experts, Anja Buisman (VNG) en Michael Poot (Kenniscentrum Sport & Bewegen). Zij reflecteren op dit praktijkvoorbeeld en geven tips. Uiteraard kun je ook zelf vragen stellen.

Programma

10 november 2020

Inloggen vanaf 9.45 uur

10.00 - Welkom (Niels van Ommen, PIANOo)

10.05 - Praktijkvoorbeeld (Demian Keetelaar, gemeente Utrecht)

10.30 - Beschouwing (Anja Buisman, VNG)

10.45 - Beschouwing (Michael Poot, Kenniscentrum Sport & Bewegen)

11.00 - Vragen

Alle info en de aanmelding vind je op deze webpagina.