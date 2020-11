Start van Cirkelstad Deventer: ‘warm bad’

Een grote en diverse groep mensen uit de bouwkolom gaf woensdagmiddag een vliegende start aan Cirkelstad Deventer. Zo zorgde de inbreng van de Deventer wethouder Thomas Walder voor de nodige inspiratie om in de regio Deventer serieus met circulariteit aan de slag te gaan.

Cirkelstad Deventer heeft zich onlangs verbonden aan de landelijke Cirkelstad-coöperatie. Binnen de lokale organisatie zijn het Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink die als ‘spinners’ actief zijn en nu op zoek zijn naar partners om samen op te trekken.

Wethouder Walder verzorgde tijdens de online bijeenkomst de aftrap met veel inzichten over de invulling van het nieuwe bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark West. Nu het oostelijk deel bijna vol is, vraagt de gemeente Deventer zich af of er opnieuw stevige eisen kunnen worden gesteld aan bedrijven op het nieuwste terrein. In Oost gold ‘aardgasloos’ als dé norm - vijftien jaar geleden (!) - en kan dat nu ook gaan gelden voor ‘circulair’? Walder gaf toe dat het nog zoeken is naar de criteria op dit vlak. Om later, na het bepalen van de ondergrens van circulariteit, die te kunnen gebruiken als toegangspoort voor het bedrijventerrein.

Gasloos koken

“Het uitvragen op ‘aardgasloos’ in het oostelijke deel van het A1 Bedrijvenpark had positieve effecten”, aldus Walder (foto rechts). “Bedrijven werden zo gedwongen oplossingen te vinden. Eerst was er nog wel enige weerstand en geklaag. Uiteindelijk kwamen bedrijven met innovaties waar ze nu trots op zijn. Neem het gasloos koken door Hotel Van der Valk. Dat wordt nu ten voorbeeld gesteld aan andere vestigingen. Zo hebben wij gemerkt dat het hoog leggen van de lat op het gebied van duurzaamheid - en niet té hoog - goede dingen oplevert.”

Walder vindt nu dus circulariteit een belangrijk onderwerp, is goed op de hoogte van de zaken die er spelen en wil de voortgang op dit gebied op verschillende fronten aanmoedigen. In Deventer is hij inmiddels al trots op enkele ontwikkelingen, zoals die bij Nexteria, DAVO, kringloopcentrum Het Goed, en misschien nog wel het meest bij het Deventer Auping, met de eerste circulaire matras ter wereld.

Nu is het zaak, aldus Walder, om in- en extern in gesprek te gaan met partijen die zich op het nieuwe bedrijventerrein willen vestigen. “Dat is wel een spannende kwestie en lastig uit te werken. Want hoe definieer je circulariteit? We kijken nu naar de minimumvoorwaarden die we willen gaan stellen. Dat mogen zeker geen holle eisen zijn. Heb je het dan simpel over recycling of gaat het over nieuwe materialen die je later moeten kunnen hergebruiken? En kun je grond ook circulair uitgeven en verpachten? Dan is het echter de vraag wat dat met de uitgeefbaarheid van de grond doet. Schrikt het partijen niet af en gaan ze dan liever naar Apeldoorn?”

Walder besloot uitdagend met: “Misschien vinden we dat zelfs helemaal niet erg, maar hoe denkt de gemeenteraad hierover? Misschien moeten we ook kijken naar het soort bedrijven dat we er willen hebben. Hoe circulair zijn hun eigen activiteiten? Het doel van de gemeente is in ieder geval om ervoor te zorgen dat innovaties ook echt geïmplementeerd kunnen worden. Als je dan tegen regelgeving aanloopt, zoals het Bouwbesluit, geef dat op tijd aan bij ons aan. Met maatwerkoplossingen of ontheffingen willen wij het gezond verstand laten prevaleren, zeker bij mooie dingen als circulariteit.”

Balans

De gemeente Deventer zoekt dus naar een balans en hoopt die samen met Cirkelstad Deventer te vinden. Dan kan ook meteen de circulaire infrastructuur op het A1 Bedrijvenpark, die op het bordje van de gemeente zelf ligt, worden meegenomen. De betrokken aannemer, Dusseldorp, staat al te popelen om hiermee circulair en natuurinclusief aan de slag te gaan, aldus woordvoerder Maurice Beijk.

Veel partijen toonden woensdag hun interesse, zoals blijkt uit deze afbeelding:

Zij zien ‘bouw’ en ‘demontage’ als belangrijke aspecten om in dit verband mee aan de slag te gaan, maar nog meer werd de integrale aanpak van alle onderwerpen benadrukt. ‘Circulair uitvragen plus aanbesteden’ én ‘ketentransformatie- en samenwerking’ werden als belangrijkste aspecten genoemd om in Deventer op te pakken.

Laat nu juist die ketensamenwerking de kern zijn van de activiteiten van Cirkelstad. Een partij die daar goed bij kan helpen is Hogeschool Saxion. Bij monde van Harrie van Bommel bood de onderwijsreus ruimhartig onderzoekstrajecten aan, mét subsidie.

Warm bad

De bijeenkomst werd afgesloten door een toelichting van ‘gemeentesecretaris’ Rutger Büch (foto rechts) over de werkwijze en doelen van Cirkelstad. Hij ging in op het ontstaan van zijn coöperatie en de vele activiteiten op nationaal en regionaal niveau. Daar is een hele reeks van tools, verbanden, doelen en materialen voor beschikbaar, met telkens weer de verbindingen tussen de verschillende regio’s om van elkaar te leren. Daarom ook benadrukte Büch hoe jammer het was dat de deelnemers elkaar dit keer niet fysiek konden ontmoeten. Anderzijds proefde Büch nu al dat hij, gezien de input van de aanwezigen, in een ‘warm bad’ was terechtgekomen.

Büch riep iedereen - met projecten en een eigen rol in de processen - op om aansluiting te zoeken bij Cirkelstad Deventer en de twee spinners Kouters en Oude Wesselink. Zij zijn de coaches die projecten zoeken, betrokkenen aan elkaar koppelen en oplossingen vinden. De kennisdeling gebeurt tijdens regelmatig georganiseerde bijeenkomsten, terwijl er ook bijna altijd wel landelijke oplossingen in het uitgebreide netwerk van Cirkelstad te vinden zijn. “Wie zelf de mouwen opstroopt, haalt er het meeste uit”, besloot Büch.

Agenda:

2 december Partnerdag Cirkelstad (strategie komende jaren)

18 januari 2021, Kick-off Cirkelstad Deventer

Wil je daarbij aanwezig zijn en ook deelnemen aan Cirkelstad Deventer? Meld je dan aan bij Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink.

Tekst: Ysbrand Visser