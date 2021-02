Catalogus vol circulaire inspiratie en kennis

Van biobased bruggen van Accoya hout tot nieuwe, duurzame en circulaire steenmengsels, je vindt het allemaal in de Circulaire Bouwcatalogus.

Welke R kies jij? Refuse of Recover? En welke circulaire score wil jij behalen? Je ontdekt het in de Circulaire Bouwcatalogus. Ben je op zoek naar producten en diensten die bijdragen aan een circulaire gebouwde omgeving? Neem dan zeker ook een kijkje in de online Circulaire Bouwcatalogus.

De online database is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Byline, in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. In de catalogus vind je een selectie van inspirerende circulaire voorbeelden in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg-, en waterbouw.

Productgroepen

De producten zijn georganiseerd naar productgroepen (bijvoorbeeld vloeren of infrastructuur). Per productgroep vind je een beoordeling van de productgroep op vijf circulaire strategieën:

Benut het beschikbare. Gebruik hernieuwbaar materiaal. Verlaag de milieu-impact. Creëer voorwaarden voor een lange cyclus. Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli.

Daarnaast vind je per productgroep ook hoe de productgroep in kwestie op één of meerdere R’s van de circulaire R-strategieën scoort. De catalogus is bedoeld ter inspiratie. Heb je zelf een innovatief, circulair product (of dienst) voor de catalogus? Neem dan contact op met de redactie van de catalogus.

Ontdek hier zelf de Circulaire Bouwcatalogus