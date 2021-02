Balkons droog aan casco verbinden

Schöck Isokorf staat alom bekend om het voorkomen van koudebruggen. Met het nieuwe IQlick-systeem wordt de montage van een balkon aan een vloer helemaal een fluitje van een cent. Het is een oplossing met talloze voordelen, vindt ook prefab producent Heembeton.

De nieuwe, innovatieve toepassing van IQlick komt boven op de superieure eigenschappen van de al veel langer bestaande Isokorf. Zeker nu isoleren in verduurzamend Nederland vooropstaat, is het voorkomen van thermische lekken en condensatie steeds belangrijker geworden. Geert Pannekoek, salesmanager bij Schöck: “We willen geen rocket science van onze techniek maken, maar er is wel speciale technologie voor nodig om thermische lekken te voorkomen. Zeker als je in de winter en zomer enorme temperatuurverschillen moet overwinnen. Balkons gaan dan krimpen en uitzetten en daar is onze technologie geheel op beproefd.”

“Isokorf bestaat onder andere uit trekstaven gemaakt van roestvrijstaal en normaal wapeningstaal”, aldus Pannekoek. “Die worden in onze fabriek door middel van wrijving aan elkaar gelast. Het betreft een speciaal type roestvrijstaal dat er met het isolatiemateriaal voor zorgt dat de koudebrug maximaal wordt vermeden.”

Isokorf IQlick

Schöck Isokorf is een constructief verankeringssysteem dat bouwdelen thermisch scheidt en daarmee de schadelijke effecten van koudebruggen minimaliseert. De vele, erkende kwaliteiten van Isokorf worden verder versterkt met het toepassen van IQlick. Met een eenvoudige ‘achteraf’ montage, zonder onderstempeling, als grootste voordeel. Vooral de snelheid en eenvoud van monteren op de bouwplaats zijn verbluffend. Meer flexibiliteit voor het bouwproces en een besparing op de bouwkosten zijn het resultaat.

Meer en meer prefab

Een balkon met Isokorf wordt normaal gesproken op de bouwplaats in nat beton aangebracht. Erik de Vries, innovatie en productmanager bij Heembeton: “In nieuwbouw wordt vaak gekozen voor een breedplaatvloer die met betonmortel wordt afgestort. Daarvóór komt, met een tijdelijke ondersteuning, het balkon eraan. Dat is een natte verbinding, met allemaal kisten en steunen, die gevoelig is voor fouten en veel tijd kost.”

“In Nederland wordt meer en meer prefab gebouwd en wij ontvangen daarom steeds vaker de vraag of droge montage ook mogelijk is”, vervolgt De Vries. “Bovendien was het al jaren onze eigen wens om balkons droog aan ons casco te kunnen verbinden. We willen geen betonmortel meer zien op de bouwplaats. Vandaar dat we contact zochten met Schöck, dat hier al mee bezig was en met de Isokorf IQlick de markt op ging.”

Dat systeem wordt in twee afzonderlijke delen in het beton gegoten, bij Heembeton en bij de balkonfabrikant, waarna de voltooiing van de montage op de bouwplaats slechts enkele eenvoudige handelingen vereist. Pannekoek: “Dit systeem maakt het mogelijk om het balkon met een kraan en zonder ondersteuning in tien à vijftien minuten te monteren.”

“De huidige gebouwen worden steeds mooier en aparter ontworpen”, vervolgt Pannekoek. “En balkons worden vaak lukraak en speels verdeeld over de gevel, wat voor complexe en dure ondersteuningsconstructies kan zorgen. Binnenstedelijke bouwprojecten moeten het echter vaker doen met minder ruimte op en rond de bouwplaats. Dit vraagt om efficiënte oplossingen en dat kan met IQlick. Daarbij zijn bouwers vrij om ‘even’ een balkon tussendoor te monteren.”

Verbinding sterker

Balkons worden ook steeds groter, wat kwalitatief hoogwaardigere verbindingen vraagt. Ook dat wordt met IQlick gewaarborgd. De Vries: “Op de bouwplaats heeft het beton dat gegoten wordt meestal een druksterkte van 25 tot 35 N/mm2. In de prefab betonindustrie zijn de betonkwaliteiten veel hoger. De vloer met het IQlick-systeem krijgt een druksterkte tot 67 N/mm2. Daardoor wordt de verbinding dus veel sterker. De verankering van de wapeningsstaven van Isokorf is dan ook beter. Je kunt dan twee dingen doen: een zwaarder balkon toepassen of de staaf iets korter of dunner maken.”

Pannekoek schat dat Schöck, met inachtneming van dezelfde kwaliteit en veiligheid, 15% tot 20% op het materiaal kan besparen. Er zijn nog meer voordelen, te beginnen met het precies op elkaar laten aansluiten van de bouwmaterialen. Pannekoek: “De maatvoering en toleranties zijn hierbij cruciaal en daarom prefereren wij inbouw in een fabrieksmatige omgeving.”

Daarover voegt De Vries toe: “Schöck heeft het goed doordacht met de standaardisatie van de aansluiting. Daardoor kunnen wij IQlick elke keer op dezelfde manier instorten en met dezelfde uitgangspunten, waardoor de kwaliteit ultiem geborgd is. De complexiteit van het inbouwen van IQlick is veel groter dan bijvoorbeeld bij een stopcontact. Er komt veel meer wapening bij kijken en het moet veel maatvaster. Omdat het zo veel moeilijker is, kun je het juist beter in de fabriek doen. Wij gebruiken daarbij de modernste, stalen kistwerken, die maatvaster zijn.”

Geen steigers

Naast de voordelen van een gestandaardiseerde productie, zijn er de grote voordelen op de bouwplaats. De tijdwinst en het geringe ruimtebeslag zijn al genoemd, evenals het moment van monteren, dat de aannemer veel ruimte in de planning geeft. Het perfect en exact in beton gieten is ter plekke ook geen issue meer, en dus ook geen risico. En dan hebben we het nog niet gehad over het ontbreken van ondersteunende kolommen of consoles en vooral: van steigers.

“Het bouwen in de hoogte en zonder steigers is sterk in opkomst”, aldus De Vries. “Met IQlick is het monteren van balkons dan geen probleem meer. Ook circulair bouwen wint in bouwend Nederland aan populariteit en dan zijn dit soort prefab oplossingen ideaal.” Met andere woorden: het systeem past perfect in circulaire bouwplannen, zeker nu modulair bouwen en losmaakbaarheid steeds meer centraal staan (blijkt ook uit het volgende filmpje).

Met alle voordelen is het duidelijk dat de twee partners met het toepassen van IQlick grote winsten in efficiëntie behalen en samen extra veel meerwaarde genereren. Pannekoek tot slot: “Wij willen de Intel onder de balkons worden. Als er een Intel-processor in een computer zit, weet je dat het goed is. Dat geldt ook voor Isokorf IQlick, waarmee je met het grootste gemak massieve balkons achteraf kunt monteren.”

Heembeton

Heembeton is producent, leverancier en technisch adviseur van prefab betonproducten en ziet de laatste jaren een sterke groei van de appartementenmarkt.

Erik de Vries: “Daar zijn we ons vorig jaar meer in gaan verdiepen. Voor ons is het interessant dat aannemers steeds conceptmatiger willen werken en dan helpt prefab enorm. Aannemers die met prefab aan de slag willen gaan hebben daar allerlei redenen voor. De bouwplaats is bijvoorbeeld klein, ze willen snel bouwen of ze willen het project snel renderend maken. Prefab dwingt je om van tevoren goed na te denken over het project en niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dat vinden we in de bouw fantastisch, maar het is niet erg efficiënt. Wij willen echter niet per se allemaal standaardproducten maken. Dat is wel vaak de eerste gedachte die bij prefab opkomt. Wij vinden het vooral belangrijk dat het proces gestandaardiseerd is.”

Met Isokorf IQlick in combinatie met het Heembeton casco is die strategie verder verbeterd. Heembeton produceert voortaan ook nog een appartementenvloer (afbeelding boven) die een grote besparing oplevert. De Vries: “Wij passen deze massieve vloer toe zonder zwevende dekvloer. Die is als isolatieontkoppellaag niet meer nodig. Daarmee wordt de totale dikte van de vloer 35 in plaats van 40 centimeter. Dat scheelt veel materiaal.”

Tekst: Ysbrand Visser

Dit artikel is afkomstig uit de nieuwe Duurzaam Gebouwd (#49), die je hier gratis kunt lezen.