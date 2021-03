Duurzaam Gebouwd Podcast: Circulair Bouwen

We hebben iets nieuws voor je. Voor tijdens je lunchpauze, je wandeling of als je onderweg bent in het openbaar vervoer: de Duurzaam Gebouwd Podcast. Je luistert hem vanaf nu volledig gratis.

Deze aflevering gaan we in gesprek met experts Jan Willem van de Groep, Peter Musters en Rico Logman. Het onderwerp? Circulair Bouwen. Je komt erachter waarom deze experts dagelijks hun bed uitstappen en wat hun persoonlijke drive is. Daarnaast beantwoorden ze de vraag ‘Waarom gaat circulair bouwen nog niet snel genoeg?’ en discussiëren ze over een mogelijke verplichting van het materialenpaspoort. Ook hoor je tips om circulair te bouwen en ontdek je hoe deze specialisten de MPG zouden ombuigen, als ze de kans kregen.

Klik hieronder op de play-knop om de podcast te beluisteren.