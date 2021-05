Efficiënte prefab vloer voor industriële woningbouw

De nieuwe VBI Integraalvloer met geïntegreerde technische installaties kan een hulpmiddel zijn om het woningtekort sneller op te pakken. Deze betonnen prefab vloer is ontwikkeld voor het snel realiseren van geïndustrialiseerde nieuwbouwwoningen.

De VBI Integraalvloer met een geïntegreerd trapgat bevat vooraf aangebrachte technische installaties en is aan de plafond- en bovenzijde direct klaar voor een versnelde afbouw. Hierdoor worden de bouw- en coördinatietijd en de bouwkosten aanzienlijk gereduceerd.

De vloer van VBI is een compleet prefab-element dat diverse technische componenten bevat, zoals de W- en E-installaties en kant-en-klare vloerafwerking, die in de fabriek al zijn toegepast. Deze onderdelen hoeven dus niet meer op een traditionele manier op de bouwplaats aangebracht te worden en dat levert een forse tijdswinst op.

Hiermee kan een voorspelbaar bouwproces gegenereerd kan worden, met minimale toleranties en voorspelbaar in tijd en kwaliteit. Het plug & play vloerconcept wordt in de fabriek van VBI onder geconditioneerde omstandigheden in elkaar gezet.

Geen zware kranen

Dennis Duffels, marketingmanager van VBI, legt uit dat de VBI Integraalvloer een vrijdragende, gewapende systeemvloer is. Duffels: “Het is ideaal voor de aannemer dat de vloer een woonklaar product is, dat op de bouwplaats niet afgewerkt hoeft te worden. Het betreft een lichtgewicht vloerelement, dat een derde lichter is en sneller is te installeren dan een vloer die volledig met beton wordt vervaardigd. Zware kranen zijn niet meer nodig op de bouwplaats om de VBI Integraalvloer in het casco te kunnen zetten.”

Installeren op de bouw is ook niet meer nodig. De afgewerkte en perfect vlakke vloer is aan de boven- en onderkant in feite al klaar voor de vloer en plafondbedekking. Duffels: “Dat levert de aannemer optimaal montagegemak op. De aannemer legt de complete vloer met alles erop en eraan in één keer in het werk.”

Arjen Graven, projectmanager bij KlokGroep: “Het tekort aan woningen is makkelijk op te lossen als de bouwsector zich meer focust op verregaande industrialisatie van het bouwproces. De VBI Integraalvloer is hiervan een mooi voorbeeld.”

Thijs Asselbergs, hoogleraar Architectural Engineering en architect: “Als architect ben ik bang dat we binnenkort weer opgescheept zitten met fantasieloze Vinex-locaties als enige, mogelijke antwoord op het acute woningtekort. Woningen moeten ook flexibel kunnen zijn om aan een diverse en veranderde marktvraag te voldoen en componenten moeten intelligent in en uit elkaar gehaald kunnen worden.”

