AM en Equity Estate slaan armen ineen voor Crossover

Het multifunctionele gebouw Crossover in het deelgebied Kop Zuidas in Amsterdam wordt ontwikkeld door gebiedsontwikkelaar AM en Equity Estate. Samen werken zij als de ontwikkelcombinatie Crossover Ontwikkel CV aan het pand, waarvan de bouw in februari is gestart. Crossover wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd.

Crossover ligt op de hoek van de afrit A10 Zuid en de Europaboulevard vlakbij Hotel nhow Amsterdam RAI en naast Terrace Tower. Het multifunctionele gebouw zorgt voor een nieuw impuls aan het oostelijk deel van Zuidas waardoor het deelgebied Kop Zuidas zich in de komende jaren verder ontwikkelt tot een levendige en duurzame wijk. AM leverde hier al eerder het woongebouw Rivers op en voegt nu, samen met Equity Estate, Crossover hieraan toe.

Multifunctioneel programma

Het programma van Crossover bestaat uit 12.000 m² BVO kantoor, 120 startersappartementen voor woningstichting De Key, tien koopwoningen, horeca van 350 m² BVO en ruimtes voor sociaal-maatschappelijk functies van 500 m² BVO. Onder het gebouw wordt een parkeergarage met 80 parkeerplekken gerealiseerd, waarvan zes voor ‘shared mobility’ voor de toekomstige huurders. Met het multifunctionele programma is Crossover inclusief te noemen waardoor het kernthema van AM ‘inclusieve stad’ zijn weerklank krijgt in het aanbod.

Crossover is een ontwerp van Team V Architectuur, waarbij de focus ligt op het verbinden van de functies, de omgeving en mensen in een dynamisch, stoer gebouw. De bouw is in handen van BAM Wonen. De verhuur van het kantoor is in handen van JLL en DRS.

Gedurfd duurzaam

Crossover heeft reeds een BREAAM-NL ontwerpcertificaat ‘Outstanding’ ontvangen, een gedurfde duurzame prestatie voor een mixed-use gebouw. Het gebouw is onder meer energieneutraal. In de gevel worden circulaire bakstenen toegepast. Op de daken en terrassen vindt waterberging plaats en worden zonnepanelen geplaatst. Naast duurzaamheid is de gezondheid van de gebruikers van groot belang. Met het verkrijgen een WELL Core-certificering wordt ‘healthy urban living and working’ bekrachtigd, naast gedurfde duurzaamheid, ook een van de vijf kernthema’s van AM. De huurders van de kantoren hebben straks de beschikking over ruime, groene toegankelijke terrassen, hoogwaardige klimaatbeheersing en optimale daglichttoetreding.