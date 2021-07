De 8 leidende principes voor circulair inkopen

De zoektocht naar circulariteit in projecten en de vraag hoe je dat aanbesteedt, krijgt steeds meer vorm. Zo verschenen onlangs twee leidraden die het makkelijker moeten maken om circulair te ontwerpen en circulair in te kopen. ‘Opschalen en versnellen’ van het circulair bouwen komt zo weer een stap dichterbij.

De twee nieuwe leidraden - Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen - werden onlangs door Platform CB’23 online overhandigd aan Vincent Gruis, de nieuwe voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Het betreft bouwbrede werkafspraken, toepasbaar in zowel de GWW als in de B&U, die afgelopen jaar opgesteld zijn door twee actieteams.

Acht principes

Voor de specificatie van een in te kopen bouwwerk gelden de volgende acht leidende principes:

Specificeer functioneel waar dat kan om de ontwerpvrijheid voor innovatieve marktpartijen te vergroten.

Specificeer op een niveau dat past bij de fase van het project.

Beïnvloed circulariteit met zowel aspect- als proceseisen: beide kunnen bijdragen aan een meer circulaire oplossing.

Specificeer de circulaire eisen op de drie doelen van circulair bouwen.

Specificeer over de eerste levenscyclus heen om te stimuleren dat materialen in een volgende levenscyclusfase hoogwaardig worden hergebruikt.

Zet richtlijnen bewust en effectief in om circulariteit te stimuleren.

Zorg voor inzicht (in de gehele keten) in hoe de oplossing tot stand komt, om circulariteit integraal te kunnen verifiëren.

Laat ruimte voor alternatieve verificatiemethoden en innovaties die zich nog niet (volledig) hebben bewezen.

(Bron: leidraad ‘Circulair inkopen’)

Schakels verbinden

Gruis vertelde over beide leidraden van Platform CB’23: “Opschalen en versnellen wordt mogelijk als de voorwaarden in beleid, regelgeving en tools gereed zijn. Daarna kun je, met richting en houvast, in volle versnelling vooruit. Platform CB’23 ontwikkelt met hun leidraden een set aan basisafspraken voor het basiskamp in 2023, zodat partijen aan de slag kunnen met de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23 zijn beide een schakel voor circulair bouwen, het is belangrijk om alles aan elkaar te verbinden.”

Vanaf september 2021 gaat een nieuw actieteam aan de slag met een leidraad voor toekomstig hergebruik. Hierbij gaat het over de vraag wat je moet weten van een bestaand bouwwerk, voordat je de daarin gebruikte materialen, producten, draagconstructies, enzovoorts kunt hergebruiken. Ook zal het gaan over de eisen die je bij nieuwe producten kunt stellen aan de volgende levenscycli, dus het toekomstig hergebruik. Daarbij wordt bekeken hoe regelgeving aangepast moet worden om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.

Harmonisatie

Edwin van der Wel, voorzitter Regieraad Platform CB’23, vertelde over de komst van de verschillende leidraden: “Platform CB’23 is gestart vanuit de filosofie dat partijen in de keten van de circulaire bouweconomie duidelijkheid en afspraken nodig hebben om te kunnen versnellen. We zijn in 2018 begonnen met een vorm van harmonisatie die nog vóór normering ligt. Zo werken we in een open proces met veel betrokkenen aan oplossingen en concepten. Wij zijn er trots op dat Platform CB’23 nu een belangrijke positie in de bouw heeft als dé plek voor uniforme afspraken omtrent circulair bouwen. Wij zetten die route graag voort richting 2023.”

Tijdens het online event werden ten slotte nog twee concrete projecten getoond uit de Platform CB’23 implementatietrajecten, die afgelopen jaar de leidraden Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw met behulp van een coach hebben toegepast. Beide onderwerpen worden na de zomer ook opgepakt in specialistische actieteams om een versie 3.0 van de leidraden op te stellen.

Bron: De circulaire bouweconomie

