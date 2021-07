Deze keramische steentrips klik je in een circulair gevelsysteem

Bij circulair gevelsysteem met steenstrips gebruik je liever geen mortel of lijm. Hoe zou je deze gevelbekleding anders demontabel kunnen maken? Met A-Brick heb je de oplossing in handen. Bij dit nieuwe ‘geventileerde’ keramisch gevelsysteem klik je de steenstrips in metalen cassettes.

Met A-Brick komt Aberson als ‘grootste baksteenspecialist van Nederland’ met een innovatie die goed past in de actuele circulaire trend. Veel opdrachtgevers zoeken naar duurzame en circulaire onderdelen in nieuwe projecten en kunnen op dit punt scoren met deze hoogwaardige circulaire gevelbekleding. Bovendien is er bij de productie minder uitstoot van CO 2 .

Lichte constructie

A-Brick is een geventileerd keramisch gevelsysteem van hoogwaardige kwaliteit, waarbij je de steenstrips in metalen cassettes klikt. Daarmee zijn de strips volledig mechanisch geborgd, zonder lijm of mortel. Door een reductie van 75% minder klei is A-Brick uiterst licht. Dat is een groot voordeel bij hoogbouw, voor een lichte constructie en uiteindelijk meer bewoonbaar oppervlak.

Demonteren

“A-Brick past helemaal bij het bouwen van de toekomst”, zegt Mark Nijland (technisch adviseur Aberson). “Het is duurzaam, bewust en demontabel. Het is een droog montagesysteem dus de keramische steenstrips zijn over jaren te demonteren. Omdat je geen lijm of mortel gebruikt, is het materiaal dan ook weer goed te scheiden en wellicht herbruikbaar. Een ander pluspunt is dat je nog steeds vrij bent in het maken van verbanden en je, bij een voegloze toepassing, voor een heel eigen uitstraling kunt kiezen.”

Aberson adviseert graag bij mogelijke oplossingen en zit het liefst vroeg aan de ontwerptafel om een legplan te maken. De cassettes kunnen op maat worden geleverd, waarna de montage op de bouw eenvoudig en snel verloopt en niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren en structuren, met of zonder stootvoeg, en met formaten tot wel 400 millimeter lengte.

Bron tekst & beeld: Aberson