Samen versnellen en circulaire installaties bij Building Holland Digital

Van integrale en groene leefomgevingen tot klimaatpositief circulair bouwen: het programma van de volgende Building Holland Digital is bekend. En met dagvoorzitters en Duurzaam Gebouwd-experts Yvette Watson en Jim Teunizen weet je zeker dat er scherpe en relevante vragen worden gesteld aan de sprekers.

Zo laat spreker Wytze Kuijper zien wat we nu precies verstaan onder circulair bouwen en hoe ver je daarin kunt gaan. Misschien nog wel belangrijker: hij geeft aan hoe je aan de slag kunt met deze materie, gekoppeld aan het programma ‘Samen versnellen’. Kelly Ruikrok buigt zich vervolgens over het vraagstuk ‘Meten is weten! Maar hoe dan?’ en Ruud Koornstra en Tanja Nolten gaan tijdens een rondetafelgesprek in op hoe zij de markt uitdagen voor klimaatpositief circulair bouwen.

Circulaire installaties?

Vervolgens geeft Olaf Oosting je zijn visie op een energieneutrale en circulaire installatiebranche in 2050. Er staat de branche veel te doen: hoe gaan we installaties circulair inzetbaar maken? Spreker Daan Bruggink neemt vervolgens het stokje over en vertelt over de waarde van biobased bouwen. Welke impact heeft dat op je gezondheid? De afsluiting komt van Kim van der Leest, die de aandacht vraagt voor integrale en haalbare groene oplossingen: na afloop van haar presentatie weet je hoe je een fijnere en betere leefomgeving creëert.

Enthousiast geworden en wil jij de volgende stap zetten in circulair bouwen? Registreren voor Building Holland Digital doe je via deze link.