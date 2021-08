Webinar Materialenpaspoort: samen circulair versnellen!

Hoe ver zijn we met het materialenpaspoort en waar lopen we nog tegenaan bij de praktische uitwerking en uitvoering? Op 1 september aanstaande krijg je tijdens het webinar Materialenpaspoort alle kennis die je nodig hebt, om te versnellen in circulair bouwen.

Het programma bestaat uit experts Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, Marijn Emanuel van W/E Adviseurs en Pablo van den Bosch van Madaster, Martijn van Dijk van DeltaWonen en Tom van Remmen van VDR Bouwgroep.

Van der Wel vertelt je over hoe materialenpaspoorten een belangrijke rol spelen bij diverse niveaus van hergebruik. Hoe ziet in 2023 het 'basiskamp' eruit, op weg naar een volledig circulaire economie? Hoe zit het met een mogelijke wettelijke verplichting? Welke bouwstenen liggen er al en wat zijn de ervaringen daarmee? Van der Wel gaat het gesprek aan met webinardeelnemers over wat er nodig is om materialenpaspoorten een succesfactor te maken.

Emanuel neemt je mee in de lessen die in het afgelopen jaar in de praktijk zijn geleerd met toepassing van de leidraad door bedrijven/organisaties, in zogenoemde 'implementatie-trajecten'. Lessen die verbeterpunten opleveren voor het komende jaar, waarin het actieteam 'Paspoorten' aan een derde (en waarschijnlijk laatste) versie gaat werken. Daarnaast stipt hij een aantal onderzoeken aan die hij vanuit W/E Adviseurs beleidt.

Van Dijk laat zien hoe woningcorporatie DeltaWonen inzet op circulariteit en hoe het huidige bezit, waar materialen niet altijd eenvoudig demonteerbaar zijn, kan worden aangepakt. “In een circulaire wereld wil je eigenlijk zo min mogelijk doen”, liet Van Dijk eerder weten tijdens presentaties over circulair uitvragen en aanbesteden.

Ben je vervolgens benieuwd hoe het circulair bouwen verloopt en welke kansen en uitdagingen daaromheen te vinden zijn? Dat legt Van Remmen uit. Heb je vragen over het engineeren en bouwen en wil je weten waar je op moet letten tijdens de beheerfase van gebouwen? Dan ben je bij Van Remmen bij het goede adres.

