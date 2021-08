Circulair invullen woningbouwopgave centraal in De Circulair Bouwen Podcast

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave en dat moet worden ingevuld door circulair te bouwen. Daar zijn de sprekers tijdens De Circulair Bouwen Podcast van overtuigd. Nu jij nog!

De politiek wil tot 2030 minstens 1 miljoen betaalbare woningen bouwen, wat neerkomt op zeker 100.000 per jaar. We bouwen er nu echter nog geen 70.000. Het moet dus sneller en goedkoper. En als het even kan duurzamer. In De Circulair Bouwen Podcast van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bespreken deskundigen en doeners op het gebied van circulair bouwen de kansen en uitdagingen voor die opgave.

Biobased

Wat is nodig voor een succesvolle transitie naar circulair bouwen? Welke mogelijkheden bieden fabrieksbouw en houtskeletbouw? Wat is nodig om het gebruik van biobased materialen rendabel te maken? En welke rol spelen woningbouwcorporaties bij de transitie?

De vaste gasten van De Circulair Bouwen Podcast zijn:

Marjet Rutten , ondernemer, trendwatcher en auteur van zes boeken over veranderingen in de bouwsector waaronder de bestseller ‘Van YabYum naar Dimsum’;

, ondernemer, trendwatcher en auteur van zes boeken over veranderingen in de bouwsector waaronder de bestseller ‘Van YabYum naar Dimsum’; Vincent Gruis , hoogleraar Housing Management (TU Delft) en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie;

, hoogleraar Housing Management (TU Delft) en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie; Dwarsdenker Jan Willem van de Groep geeft wekelijks zijn visie in een column.

Koplopers

Verder gaat een speciale verslaggever elke aflevering op bezoek bij koplopers op het gebied van circulair bouwen. Zoals: Van Wijnen Fabrieksbouw, De Groot Vroomshoop, woningcorporatie Woonwaard en Bouwgroep Dijkstra Draisma.

De presentatie, redactie en productie is in handen van Ewout de Bruijn en Maarten Hagg van Leene Communicatie b.v.

De circulair bouwen podcast is te vinden in je favoriete podcastapp of via circulairebouweconomie.nl/podcast