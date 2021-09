Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk met het beste, meest duurzame antwoord te komen. Dus stoppen wij nooit met nadenken over hoe dingen beter kunnen. In een steeds sneller veranderende samenleving blijven wij ons continu ontwikkelen. Want wij geloven dat ook wij als initiërende en ontwikkelende bouwer een rol te vervullen hebben en op onze eigen, persoonlijke wijze en met duurzame partnerships een bijdrage kunnen leveren aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Maar hoe doe je dat?

Sustainable Development Goals

Om te kunnen anticiperen en vroegtijdig te kunnen schakelen op de noodzakelijke veranderingen die duurzaamheid met zich meebrengt, heeft Giesbers een vijftal Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) omarmd. Dat start voor ons met SDG7 (betaalbare en duurzame energie). Wij pakken dit voornamelijk op door de bestaande gebouwen en gemeentelijk vastgoed, zoals in ’s-Hertogenbosch, te verduurzamen. De energietransitie in nieuwbouw is al stevig verankerd met onder meer gasloze en BENG-woningen en gebouwen.

Vanuit SDG12 (verantwoorde consumptie en productie) ontwikkelen wij diverse strategieën. In het oog springt circulair bouwen, wat bijvoorbeeld in ons project PUUR Wonen tot uiting komt in houtbouw. Deze keuze resulteerde in grondstof- en CO 2 -arme woningen waarbij afstand wordt gedaan van het milieubelastende beton. Parallel hieraan werken wij aan losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van grondstoffen, waar hout wederom een sterk voorbeeld van is aangezien het een oneindig bouwmateriaal is. Zo werken we bijvoorbeeld samen met New Horizon aan het Urban Mining Collective om grondstoffen te oogsten en lokaal te hergebruiken, zoals circulair beton. Door onze BIM-modellen te voorzien van een materialenpaspoort ontstaat naar de toekomst toe een digitale kopie van het fysieke gebouw; de gebruikte materialen worden gedocumenteerd en blijven voor altijd beschikbaar.

SDG13 (klimaatadaptatie) en SDG15 (ontwikkeling en behoud van biodiversiteit) combineren wij door wijken en gebieden natuurinclusief te maken en klimaatadaptatie centraal te stellen, houden we water in het plan vast en wordt uitdroging van de bodem beperkt. Samen met het groen helpt het water hittestress te reduceren en wordt tegelijkertijd de biodiversiteit bevordert. Zo wordt bij onze gebiedsontwikkeling Westrik het hemelwater van het gehele plangebied in wadi’s en poelen geïnfiltreerd. Deze inpassing creëert een verkoelend effect, draagt bij aan biodiversiteit én er ontstaat een belevingswaarde. De natuur heeft hier een prominente rol gekregen wat zich uit in een doorgaand netwerk van diverse groene ruimten; van parkachtig tot een ecologische verbindingszone, die twee natuurgebieden met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant.

Ook SDG17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken) vormt een belangrijke pijler voor ons. Want op ontdekkingstocht ga je samen. Zo is Giesbers sinds 2018 partner van Madaster, zijn we recent toegetreden tot het Urban Mining Collective van New Horizon en hebben we de Pollinators ondersteund bij het beschermen van bijen. Ook onze medewerkers worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren aan de ambities van Giesbers om zo met elkaar een steentje bij te dragen aan de duurzame doelen van ons bedrijf.

Neem deel aan onze digitale kennissessie tijdens SDG Action Days

Circulariteit en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat ook de generaties na ons van de aarde kunnen blijven genieten. En daar kunnen we allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen, klein of groot. Het is een ontdekkingstocht en een bewustwordingsproces.

Tijdens de SDG Action Day op 24 september organiseren wij een digitale kennissessie waarin we je inzicht geven in waar we staan met de SDG’s. We vertellen welke doelen extra aandacht vragen en hoe we gezamenlijk extra stappen kunnen zetten om deze dichterbij te brengen. En dan specifiek de 5 SDG’s die wij als organisatie hebben omarmd. Tevens gaan we in op jouw vragen. We illustreren ons verhaal aan de hand van Westrik, dat de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling heeft gewonnen.

Datum: vrijdag 24 september van 9.00-10.00 uur. Interesse? Meld je dan nu aan via info@giesberswijchen.nl o.v.v. aanmelding kennissessie 24 september.

