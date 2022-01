Innovatieve ingenieursprojecten met maatschappelijke meerwaarde

Wie wint de De Vernufteling 2021? Vanaf vandaag kun jij stemmen op je favoriete project. Bij de drie genomineerde ingenieursbureaus zitten twee partners van Duurzaam Gebouwd: Antea Group en TAUW.

Jaarlijks organiseert Koninklijke NLingenieurs in samenwerking met vakblad De Ingenieur de verkiezing van het meest innovatieve ingenieursproject. De drie nominaties die kans maken op de juryprijs van De Vernufteling 2021 zijn:

Daarnaast maken alle zeven inzendingen kans op de publieksprijs. Leden en niet-leden kunnen vanaf vandaag, 11 januari, tot en met 22 januari stemmen op hun favoriete project via www.devernufteling.nl. De winnaar van De Vernufteling wordt op 27 januari 2022 bekendgemaakt tijdens een livestream met presentaties van alle inzendingen en de uitreiking van de vak- en publieksprijs.

Elk vernieuwend, technologisch geavanceerd of baanbrekend project met een duidelijke maatschappelijke relevantie en met betrokkenheid van een of meer van de leden van Koninklijke NLingenieurs kon worden ingezonden om in aanmerking te komen voor De Vernufteling. Voor de jury, die bestaat uit deskundigen op het gebied van ontwerp, ingenieurswerk en innovatie, was bij de keuze van genomineerden doorslaggevend of het project vernuft uitstraalt en economisch en maatschappelijk van belang is.

Data science

Jacolien Eijer, juryvoorzitter en directeur van Koninklijke NLingenieurs, zegt over de inzendingen: “Waar vorig jaar tastbare toepassingen de boventoon voerden, hebben de meeste inzendingen nu een link met data science, zoals machine learning, en digital twins. Ook al viel het aantal inzendingen wat tegen ten opzichte van andere jaren, de kwaliteit van de projecten was hoog. Wij vonden het goed om te zien dat bij de ingenieursbureaus de focus bij de innovaties ligt op het klimaat en de vervangingsopgave.”

Techniek zichtbaar

Het doel van De Vernufteling is erkenning en bekendheid voor het werk van advies- en ingenieursbureaus. Techniek zit voor de meeste Nederlanders verstopt achter vanzelfsprekende verworvenheden als viaducten, waterzuivering of verwarming. De Vernufteling maakt deze zichtbaar.

Een vernuftig project kan een technische oplossing zijn voor een maatschappelijk probleem of een nieuwe manier om een gebouw energiezuinig te maken. Soms ontwikkelt een bureau een nieuwe techniek, vaak gaat het om een slimme combinatie van bestaande technieken.

Op deze website kun je stemmen en de projecten bekijken.

