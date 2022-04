Houtbouw: jong geleerd, oud gedaan

Met het ingenieuze, flexibele houtbouwsysteem Box-in-Box van Respace kun je bestaande gebouwen transformeren tot een efficiënte en duurzame verblijfsruimte. Neem zelf de proef op de som met de miniatuurversie HOPLA.

HOPLA is een slim bouwsysteem van houten plankjes dat door iedereen makkelijk aan elkaar te klikken is. Het is een soort miniatuurversie van het echte parametrische houtbouwsysteem Box-in-Box. Compleet met de typische verbindingen waarmee je de verschillende elementen aan elkaar kunt monteren.

Respace is geen speelgoedfabrikant, maar een bedrijf dat de bouw radicaal wil verduurzamen door bestaande gebouwen te transformeren naar een nieuwe bestemming. Dat doet het bedrijf met een eigen parametrisch ontwerpproces én duurzaam houtbouwsysteem.

De liefde voor solide houtbouw kun je niet vroeg genoeg aanwakkeren, vinden ze bij Respace. Vandaar dat voor kinderen HOPLA is ontwikkeld: het 'eerste houten bouwspeelgoed zonder instortingsgevaar' en mét een verhaal: ‘houtbouw heeft de toekomst!’.

Serieuze boodschap

Het idee voor het speelgoed is geboren tijdens een lunchpauze en door een engineer in een vrij uurtje verder ontwikkeld. Berend Raaphorst, parametric lead bij Respace: “Dat HOPLA iets weg heeft van ons eigen systeem is natuurlijk hartstikke leuk en relevant, maar het is ons vooral om de serieuze boodschap te doen: houtbouw heeft nog veel last van wantrouwen door de samenleving. Met HOPLA kunnen we kinderen en hun ouders al vroeg enthousiast maken voor bouwen met hout zonder instortingsgevaar.”

Niet ludiek

Voor Respace blijft het niet bij een ludiek statement (dat een dag voor 1 april naar buiten kwam). Dat zou naar eigen zeggen ongeloofwaardig en zonde van de tijd en het geld zijn. Er wordt dus al vol ingezet op samenwerkingen op gebied van distributie en marketing. Ook lopen er gesprekken met diverse kinderopvangorganisaties om (tegen kostprijs) meer HOPLA te leveren.

Respace heeft geen strategische ambitie om groot te worden in houten speelgoed. Maar als de vraag naar HOPLA groot blijkt te zijn, zullen ze er uiteraard aan voldoen. “Noem het een druppel op een gloeiende plaat, noem het een statement, maar wij doen tenminste iets”, besluit Raaphorst.

Een doos HOPLA bevat 200 bouwelementen en is verkrijgbaar via de webshop hopla.toys. In de verpakking zit een geïllustreerd kinderboekje over de vele voordelen van wonen in hout. Iets oudere kinderen kunnen zelf via de QR-code op de doos een animatievideo bekijken.

De eerste, beperkte oplage was vorige week binnen één uur uitverkocht. Respace gaat inventariseren hoe snel een tweede oplage gerealiseerd kan worden.