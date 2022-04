Heijmans wil in 2023 100% circulair bouwen

Wat zijn de do’s & don’ts bij circulaire inkoop en hoe ziet 100% circulair beton eruit? Duurzaam Gebouwd-expert Thijs Huijsmans, senior adviseur circulair bouwen bij Heijmans, geeft uitleg bij de circulaire ambities van Heijmans. Zo werden er tijdens de Week van de Circulaire Economie veel informatieve sessies met werknemers georganiseerd.



“We willen in 2023 inzetten op 100% circulair bouwen”, vertelt Thijs Huijsmans. “In dat jaar vieren we ons jubileum en wordt Heijmans 100 jaar. We willen op dat moment een extra stap zetten en een statement maken. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat onze organisatie circulair denkt en handelt en het thema hoog op de agenda heeft. Daarom hebben we de lat voor het organiseren van sessies in de Week van de Circulaire Economie 2022 hoog gelegd. In een werkgroep met meer dan 20 collega’s zijn we aan de slag gegaan om in totaal 25 sessies met uiteenlopende thema’s op te zetten.”

Welke onderwerpen stonden op het programma?

“In de sessies werden drie onderwerpen verder uitgewerkt: inzicht in milieuprestaties, toekomstbestendig bouwen en hoogwaardig hergebruik van materialen. Binnen die drie thema’s zijn weer negen onderwerpen te onderscheiden, waar we op inzetten:

milieuprestatie

licht bouwen

gezonde materialen

losmaakbaarheid

denken in lagen

materialenpaspoort

hergebruik

materialenstroomanalyse

Matching Materials

De diversiteit in sessies was groot: we trapten af met een verhaal over de circulaire businesscase van onze klanten, besteedden aandacht aan circulair beheer en onderhoud en lieten zien hoe je stappen zet in biobased bouwen.”

Wat zijn de lessen uit de sessies?

“Vanwege de diversiteit van de events hebben we niet één stappenplan of document met do’s & don’ts opgesteld, maar de sessies zijn wel intern te delen en daardoor kun je ook kennis opvragen over onderwerpen die je in eerste instantie minder liggen. Daarnaast blijft onze werkgroep communiceren op de interne kanalen. Vanzelfsprekend zijn er wel nieuwe inzichten waarmee we aan de slag gaan.

Zo hielden we een sessie met medewerkers die vooral op kantoor werken en voor collega’s op de bouwplaats. Het is mooi om te zien dat er consensus is over de circulaire noodzaak. Je ziet dat circulariteit op de bouwplaats ook een groter gespreksonderwerp wordt. Essentieel blijft dat we aan elkaar de goede voorbeelden laten zien. Ontwikkelingen als de inzet op circulair beton en de stappen die we daarin zetten, moeten we met elkaar blijven delen.”

Tekst: Marvin van Kempen