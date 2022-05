Veelzijdige hoogbouwtoren uit nieuwe woningfabriek

Na de zomer wordt in Groningen begonnen met de bouw van de eerste hoogbouwtoren die wordt geproduceerd in de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen. Het gaat om een toren van 7 lagen met 47 appartementen, de eerste in zijn soort uit het Fijn Wonen-assortiment.

De voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de assemblage van deze unieke toren beginnen na de bouwvak. Het is de eerste toren die in de nieuwe woningfabriek in Heerenveen wordt geproduceerd. Het gebouw komt op het Suikerterrein, een gebied waar volop geëxperimenteerd wordt en Van Wijnen al actief is met De Loskade.

Betaalbaar

“De toren is een schaalbaar resultaat”, aldus Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, “wat laat zien hoe we van prototype naar grootschalig produceren van unieke woningen, gebouwen, wijken en buurten gaan. Grootschalige productie is noodzakelijk om corporaties, beleggers, gemeenten en projectontwikkelaars te helpen aan een oplossing voor het enorme woningtekort in ons land.”

Geen eenheidsworst

Het ontwerp van de toren, gemaakt door architectenbureau De Zwarte Hond, is uniek en kent een enorme diversiteit aan architectuurmogelijkheden. De toren bestaat uit diverse patronen, gevelstenen en kleuren. “Met dit ontwerp laten we de veelzijdigheid van het Fijn Wonen-assortiment zien, met als resultaat een spraakmakend gebouw dat bewijst dat woningen en appartementen uit een fabriek mooi én geen eenheidsworst zijn”, aldus Oosting.

De appartementen worden ingezet als kantoorruimtes en werkplekken, waarin bedrijven en startups zich kunnen vestigen. “Deze toren is voor ons tevens een mooi project, waarin we invulling geven aan het tekort aan betaalbare werkplekken in Groningen”, aldus Oosting. De betaalbare woningen in de toren worden afgeleverd in het voorjaar van 2023, aldus de planning.

Tot 2030

Fijn Wonen experimenteert tot 2030 op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen. In 2019 werd de pop-up wijk De Loskade geopend, waar 14 woningen en 32 studio’s zijn gerealiseerd. Het terrein wordt vanaf komend jaar uitgebreid met de genoemde hoogbouwtoren en acht nieuwe woningen met zeer diverse architectuur- en stedenbouwstijlen.



Eén van de woningen en een appartement worden ingericht als modelwoningen om te laten zien dat betaalbaar wonen in een groene omgeving voor veel mensen binnen handbereik is. Na 2030 worden alle circulaire gebouwen gedemonteerd en ergens anders opnieuw opgebouwd.

Bron tekst & foto's: Fijn Wonen/Van Wijnen