Biobased hypotheek stimulans voor alternatieve bouwmaterialen

De Triodos Bank lanceert deze maand als eerste Nederlandse geldverstrekker een hypotheek waarbij de rente gekoppeld is aan de materiaalkeuze van de woning. De bank zet hiermee een nieuwe stap in het verduurzamen van de woningmarkt. Deze financiële stimulans moet biobased bouwen eerder en beter mogelijk maken.

Klanten die een biobased woning gaan bewonen of bouwen, krijgen bij de Triodos Biobased Hypotheek een extra lage rente. “Er zijn volop alternatieven voor beton, staal en steenwol”, aldus directeur Hypotheken Jeroen Pels. “Door bouwen met hout, stro en vlas financieel te stimuleren, hopen we dat deze materialen concurrerender worden.”

Dweilen met de kraan open

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen afgesproken om de woningbouw te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. Doordat we tegenwoordig aardgasvrij bouwen en goed isoleren, kan het aandeel van materiaal gebonden emissies oplopen tot wel 90% van de CO 2 -footprint van gebouwen gedurende de levensduur. Dat is volgens Pels niet houdbaar. “Als we nog tien jaar zo blijven bouwen, staat de CO 2 -uitstoot die daarmee gepaard gaat gelijk aan de CO 2 die de Nederlandse industrie in één jaar uitstoot.” Volgens hem vraagt het bereiken van de klimaatdoelen om een radicaal andere manier van bouwen en financieren. “Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Conventioneel bouwen gebeurt vooral met staal en beton. In het productieproces daarvan is veel fossiele energie nodig en er komt veel koolstof bij vrij. Dat alles zorgt voor 17% van de wereldwijde CO 2 -uitstoot, aldus het persbericht van de Triodos Bank. Bovendien zijn deze materialen niet of minder geschikt voor hoogwaardige circulaire toepassingen. Daarnaast is er volgens Pels nog een ander belangrijk argument voor biobased bouwen. “Natuurlijke materialen leiden tot een gezonder en comfortabeler leefklimaat, wat beter is voor de planeet en ook voor de bewoner.”

Milieubelasting bouwmaterialen

De Triodos Bank kijkt bij de aanvraag van een biobased hypotheek naar de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Deze MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden gebruikt. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het gebouw. Alle nieuwbouw in Nederland moet volgens het Bouwbesluit een MPG-waarde van 0,8 of lager hebben. De bank verwacht dat dit door de overheid snel verder zal worden verlaagd naar een waarde van 0,5. Klanten met een woning met minimaal label A+++ of A++++ en een MPG-waarde van 0,45 of lager komen in aanmerking voor de extra lage rente (-0,15%).

Triodos vindt wel dat de huidige rekenmethodieken en MPG-standaarden nog onvoldoende rekening houden met de CO 2 -opslag in bijvoorbeeld hout. Om die reden wordt voor woningen die met overwegend duurzame materialen zijn gebouwd een berekening aangeboden die de CO 2 -opslag en circulariteit beter waardeert. “In de hoop dat de landelijke norm hiermee op termijn ook rekening gaat houden”, aldus Pels. Een externe partner, Alba Concepts, voert de berekeningen uit.

Links Norbert Schotte (Alba Concepts), rechts Jeroen Pels (Triodos Bank).

Volgens Norbert Schotte van Alba Concepts, tevens medeoprichter van de Gideon-beweging, benadeelt de huidige rekenmethode biobased materialen, omdat opslag van CO 2 wordt weggestreept tegen een onwaarschijnlijk ‘einde-levensduur-scenario’. “Om biobased woningen toch te stimuleren, voeren wij een streefwaardeberekening uit op basis van het CO 2 -budget. Hiermee lopen wij voor op de politiek en de noodzakelijke aanpassing van de MPG.”

Hoop op navolging

Biobased bouwen is een manier van bouwen met hernieuwbare, plantaardige bouwmaterialen die tijdens de groei CO 2 opnemen en na het oogsten snel weer terug groeien. De materialen stoten bij productie, verwerking en transport weinig tot geen CO 2 uit en zijn uitstekend te hergebruiken. Voorbeelden zijn hout, stro, vlas en zelfs schimmels.

De Triodos Bank ziet de lancering van de nieuwe hypotheek als een eerste stap naar meer biobased bouwen. Pels: “Dit mag zeker navolging krijgen van andere partijen. We moeten met z’n allen een slag maken naar biobased bouwen. De normeringen en meetinstrumenten zijn nu nog niet goed. Dat was in het begin ook zo met de energielabels en dat zie je nu met de materialenstandaarden. Over tien jaar is biobased en natuurinclusief bouwen echter gewoon de norm. Wij gaan dat versnellen.”

De Triodos Bank was in 2012 de eerste Nederlandse geldverstrekker met een hypotheek die gekoppeld is aan het energielabel. Hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. Deze prikkel moet huizenbezitters stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Door telkens weer met nieuwe initiatieven te komen waarmee de verduurzaming van bestaande woningen wordt gestimuleerd, wil de groene geldverstrekker de sector blijven uitdagen om groener te financieren.

Bron: persbericht Triodos Bank

Foto boven: Shutterstock

Foto onder: Gijs de Kruijf Photography