LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

Beeld door Levs Architecten

We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot en met die gedachte heeft LEVS architecten een Carbon-based Design methodiek ontworpen. Deze methodiek is onderdeel van onderzoeksprogramma Meten-is-Weten en wordt al direct ingezet bij lopende projecten. In Tilburg bijvoorbeeld, waar wordt gekeken naar de CO 2 -optimalisaties van een project.

De concrete opgave is duidelijk: materiaalgebonden CO 2 -uitstoot van de bouw reduceren om binnen de 1,5 graden opwarming te kunnen blijven en te voorkomen dat de bouw in een soortgelijke situatie terechtkomt als de agrarische sector. Daarom moet op tijd (nu!) worden begonnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot. In de markt blijkt ontwerpen met een MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) van 0,8 namelijk al niet meer voldoende te zijn.

De huidige methodiek, iets meer dan een jaar geleden verankerd in wetgeving, kan nog steeds een te hoge uitstoot betekenen. Er is meer nodig. De Paris Proof-richtlijn van de Dutch Green Building Council geeft wel houvast. Vanuit een berekend totaal CO 2 -budget voor de bouw maakt het de jaarlijkse doelstellingen tot en met 2050 concreet. Zo mag een woongebouw in 2022 een voetafdruk hebben van 220 kg CO 2 per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (BVO). In 2050 is dat nog maar 50 kg CO 2 . Toekomstige CO 2 -wetgeving zal ook dergelijke eisen gaan stellen en daarop bereidt LEVS architecten zich voor.

BIM-modellen

Hoe doet het architectenbureau dat? ''We koppelen onze Bouwwerk Informatie-modellen, BIM, aan de CO 2 -waardes in de Nationale Milieudatabase. Zo lichten we onze bestaande projecten door. Vervolgens hebben we in een workshop met het hele team alle grote en kleine ingrepen in kaart gebracht die nodig zijn om projecten te laten voldoen aan de doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050'', laat het bedrijf weten.

Lopende projecten

Wat leveren deze inspanningen op? De voorlopige resultaten laten zien dat in elke opgave keuzes gemaakt kunnen worden, in materiaal en ontwerp, om per direct uitstoot te verminderen. Ook als een project nu niet volledig in hout gebouwd kan worden, zijn er mogelijkheden. Die worden al direct ingezet bij lopende projecten om met opdrachtgevers te praten over het aanpassen van een ontwerp. Zoals eerder aangegeven gebeurt dit al in Tilburg.

Uitdaging