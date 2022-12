Prachtig beeld hernieuwbouw oude brug in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek nam circulariteit als uitgangspunt voor de nieuwbouw van een fietsbrug. Zo werd de bestaande ijzeren constructie van de oude hergebruikt in de nieuwe brug. Het hele proces is nu prachtig in beeld gebracht en wordt uitgebreid toegelicht in de mini-documentaire 'Boegbeeld van nieuw denken'.



Het was de circulaire insteek die Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aanmoedigde om deze opdracht te willen uitvoeren. Maar uitdagend was de opdracht ook, want het bedrijf was geen bruggenbouwer. Het bleek vooral een prachtkans om zo de eigen duurzame visie in de praktijk te brengen, vertelde René Plaggenburg, directeur sloop en reststoffencentra Dusseldorp. “Samen met een aantal gespecialiseerde partners werkten we onze ideeën uit en presenteerden we het plan van de circulaire brug bij de gemeente. Zij zagen meteen de ultieme kans om met dit plan direct invulling te geven aan hun duurzame visie.”

Circulair vernieuwen

“Wij zijn blij”, aldus Plaggenburg, “met de manier waarop de gemeente Oude IJsselstreek circulariteit als uitgangspunt neemt voor nieuwbouw. Met het circulair vernieuwen van de Oude Brug steken zij hun kop boven het maaiveld uit. In hun aanbesteding werkten zij volgens een bepaalde meetmethodiek en daar zijn wij als beste uitgerold. Dat zij de opdracht gunnen aan een sloopbedrijf is een teken dat het de goede kant opgaat met de mindset over hergebruik. Want waarom zou je vrijkomende hoogwaardige materialen niet meenemen naar nieuwbouwprojecten?”

Uiteindelijk is liefst 95% van de materialen van de oude brug hergebruikt. De oude brug is in drie grote delen verwijderd, nadat eerst alle losse onderdelen (bouten, hout) waren verwijderd. Dat moest natuurlijk wel netjes en precies gebeuren en ook dat zie je in onderstaande video.

Bekijk nu een uitgebreide impressie van deze opmerkelijke vernieuwing van de Hoge (Oer)Brug, de oude wandel- en fietsbrug die Ulft verbindt met Silvolde.

