De cirkel sluiten met bouwen en bouwmaterialen

De bouw zorgt voor 40% van alle CO 2 -uitstoot op aarde. Niet alleen cement is daarbij een grote boosdoener, maar dat geldt ook voor andere bouwmaterialen en het gebruik van gebouwen. Hoe kun jij in de circulaire bouweconomie de schade van de klimaatverandering helpen beperken?

In het kader van de afspraken in de verschillende klimaatakkoorden is er een transitie nodig naar een circulaire bouweconomie. Met daarin extra veel aandacht voor het toepassen en hergebruik van de verschillende grondstoffen. Door hergebruik van materialen en producten kunnen we ervoor zorgen dat we schadelijke uitstoot vermijden. Alle onderdelen van een gebouw worden dan, na het einde van de levensduur van dat gebouw, bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. Daarmee draagt de bouw aanzienlijk bij aan het beperken van de opwarming van de aarde.

Afval en hergebruik

De bouwsector is ook een industrie met veel verspilling. Een aantal jaren geleden werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd dat bijna een kwart van alle producten in de bouwsector bestaat uit afval. En dat nog zonder sloopafval uit bestaande gebouwen. De bouw is dus nog verre van circulair, terwijl er in een circulaire, gesloten kringloop van bouwmaterialen geen afval meer ontstaat. Er is dus nog veel te doen, wil Nederland in 2050 volledig circulair zijn.

De eerste stap om dat alles te bewerkstelligen bestaat uit het toepassen van het 10R model voor circulair bouwen:

Vier fases circulair bouwen

Om voortaan circulair te bouwen, kun je verder deze vier fases onderscheiden, aldus Djordy van Laar van IGG Bouweconomie:

Fase 1: De ontwerpfase

Bepaal eerst welke materialen je kunt toepassen uit de biologische kringloop (biobased materialen) en uit de technologische kringloop (urban mining). Door slim te ontwerpen, op basis van de beschikbare materialen en producten, kun je het gebruik voorkomen van nieuwe materialen en grondstoffen. Denk ook alvast over het demonteren van elementen uit het gebouw aan het einde van de levensduur.

Fase 2: De bouwfase

Tijdens de bouwfase worden elementen zoveel mogelijk in een gecontroleerde omgeving (lees: een fabriek) gemaakt. Op die manier minimaliseer je schadelijke uitstoot en overlast op de bouwplaats. Ook emissievrij transport en bouwplaatsmaterieel behoort tot deze fase.

Fase 3: De gebruiksfase

Door het ontwerpen met het oog op toekomstig onderhoud en vervanging, zijn gebouwonderdelen en producten vrij eenvoudig uit een gebouw te halen. Dat voorkomt afval en het gebouw kan dan ook worden aangepast aan de wensen van de toekomstige eindgebruikers en gebouweigenaren. Let ook op de restwaarde van de bouwproducten die uit het gebouw komen.

Fase 4: Het einde van de gebruiksfase

Na de gebruiksfase is het einde van de levensduur op gebouwniveau bereikt. Het is dan zaak alle gebruikte grondstoffen en producten weer te laten terugvloeien naar de biologische en/of technologische kringloop. Dan kun je óók traditionele sloopbudgetten schrappen en gebouwen niet meer afschrijven naar nul.

