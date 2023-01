Podcast: over kansen en trends verlaging CO2-uitstoot

Drie ministeries hebben recent een aanzet gegeven om de circulaire bouweconomie echt van de grond te krijgen. Maar hoe vul je dat in? Vier vooraanstaande deskundigen gaan in een nieuwe podcast dieper in op de kansen, uitdagingen en trends.

Het was eind december dat Hugo de Jonge de Tweede Kamer op de hoogte bracht van de plannen om circulair en biobased bouwen aan te jagen met nieuwe normeringen. Hij stelde deze maatregelen voor:

het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen;

het introduceren van normering voor de CO 2 -emissie van het materiaalgebruik in gebouwen;

-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen; het stimuleren van bouwen met biobased grondstoffen.

Of we door het circulaire denken én doen naast duurzamer, ook sneller en goedkoper gaan bouwen is onderwerp van gesprek tijdens een nieuwe podcast met prominente experts. Zij gaan in op de effecten in de B&U en de GWW. Waar en hoe kan de CO 2 -uitstoot omlaag, hoe verminderen we de hoeveelheden afval en wat doen we met het gebruik van nieuwe grondstoffen?

Regelgeving

In de Circulair Bouwen Podcast 'Hergebruikt wegmeubilair: gewoon doen!' komende de kansen, de uitdagingen en de nieuwste trends aan bod. Van industriële en losmaakbare bouw tot fiscale vergroening. En van regelgeving en toezicht tot de laatste ontwikkelingen in de GWW. Luister ook naar:

Marjet Rutten , ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector en auteur van zes boeken over verandering in de bouw;

, ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector en auteur van zes boeken over verandering in de bouw; Karlijn Mol , innovatiedeskundige en initiator van de Duurzame Weg, voorheen sustainability manager bij Dura Vermeer en nu consultant bij 2BHonest;

, innovatiedeskundige en initiator van de Duurzame Weg, voorheen sustainability manager bij Dura Vermeer en nu consultant bij 2BHonest; Vincent Gruis , hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie;

, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie; Jan Willem van de Groep, innovator, inspirator en dwarsdenker, geeft wekelijks zijn visie weer in een column.

Presentatie: Ewout de Bruijn en Maarten Hagg

Redactie en productie: Leene Communicatie

Bron: De Circulaire Bouweconomie