Duurzaam Gebouwd trapt 2023 af met het nieuwe, gratis digitale magazine Gezondheid. Met daarin een breed scala aan onderwerpen over het binnenklimaat in gebouwen. “We bouwden ooit met enkel glas en natuurlijke ventilatie en vinden iets van het energieverbruik. Dus is het van belang om inzicht te krijgen in wat we nu hebben en hoe dat moet veranderen richting de toekomst.”

In het licht van bovenstaande is het Haico van Nunen, lector duurzame energie aan de Hogeschool in Rotterdam, die een pleidooi houdt voor integrale kwaliteit en oplossingen. “90% van de woningvoorraad staat er over decennia nog steeds. En dat terwijl de woningen, volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord, nog lang niet voldoen aan de prestaties die we vragen in 2050. Dat betekent dat deze woningen minimaal eenmaal een renovatie moeten ondergaan. Die opgave betekent voor ons dat we duizend woningen per dag moeten aanpakken. Gaat ons dat lukken?”, aldus Van Nunen tijdens het webinar Energiecrisis en Hittestress, georganiseerd door DUCO.

Handen en voeten

Wie zich grondig wil verdiepen in wat er binnen vier muren gebeurt, kan terecht in het interview met Marije te Kulve van bba binnenmilieu. Zij onderzocht tijdens haar studie onder meer de ventilatie in zorggebouwen en deed veel onderzoek naar de mens en diens gedrag in relatie tot de thermische omgeving en lichtcondities. Te Kulve bestudeerde in verschillende projecten wat de effecten zijn van innovatieve, energie-efficiënte maatregelen op het comfort en de gebruiker. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan het updaten van de PvE Gezonde Kantoren en het binnenklimaatlabel.

“Temperatuurbeleving”, aldus Te Kulve, “is steeds een individuele kwestie en dat leidt vaak tot de welbekende strijd om de thermostaat. Het is dan zaak om te bekijken hoe je per zone of zelfs per werkplek beter kunt klimatiseren. Vooral bij een lagere bezetting kan dit energetisch gunstig zijn. Handen en voeten koelen in het algemeen als eerste af, dus als je die specifiek verwarmt, draagt dat significant bij aan de beleving. En elke graad die je in de winter naar beneden kunt bijstellen, scheelt energie.”

Studie COGfx

Naast de gezondheid, de arbeidsproductiviteit, het ziekteverzuim en het energieverbruik is er nog een kwestie die je met een perfect binnenklimaat bevordert. De The COGfx Study van Harvard, met ondersteuning van Carrier, voegt onder andere toe dat de kwaliteit van binnenlucht ook het cognitief functioneren verbetert. Een van de onderzoekers, Joseph Allen legt uit hoe groene gebouwen impact maken op cognitieve functionaliteit: “We onderzochten hoe cognitieve functionele prestaties van medewerkers werden beïnvloed door de binnenlucht. Medewerkers deden hun werk zoals gebruikelijk, maar wij konden op afstand het binnenklimaat aanpassen. Aan het einde van de dag lieten we ze een cognitieve prestatietest afnemen.” De resultaten lieten zien dat een 'verbeterd groen gebouw' tot verdubbelde cognitieve prestatiescores leidde.

Ouderenzorg

Gezondheid in gebouwen strekt zich uit tot een breder werkveld, zoals de zorg. Zo is de urgentie om wonen en zorg voor (dementerende) ouderen ingrijpend te veranderen groot en voelbaar. Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig en dat vraagt om actie vanuit gemeentes, woningcorporaties, zorgcorporaties en regionale publieke en private partijen. Zoals de grondleggers van Holikiday, die betaalbare huurwoningen realiseren voor ouderen met een WLZ-indicatie.

Henk Verheesen, een van de drie grondleggers, merkte vanuit zijn ervaring in de (ouderen)zorg dat daadwerkelijke zorg door administratieve lasten steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. “Dit heeft zeker bij dementerende ouderen een grote invloed op hun kwaliteit van leven. Wij willen dat veranderen door de zorg die we in de wooncomplexen verlenen uit te besteden aan Het Andere Wonen. In onze complexen wonen zorgondernemers van Het Andere Wonen die samen met een lokaal team zorg verlenen.”

Een ander, nieuw bouwproject betreft de huisvesting van damesmodebedrijf Studio Anneloes. Ook bij deze realisatie stond, naast duurzaamheid, de gezondheid centraal. Zo rees de vraag: hoe bereik je een gezond binnenklimaat? Hierbij zijn onder andere de factoren temperatuur, akoestiek, licht, luchtvochtigheid en een lage CO 2 -waarde essentieel. Jan-Willem van Loon (Studio Anneloes): “Daar spelen we met dit gebouw op in. Zo heeft iedere ruimte een sensor die de hoeveelheid CO2 meet. Daarnaast kozen we voor veel lichtinval, maar wel met zonweringssystemen die eventueel kunnen dempen, om de temperatuur op orde te houden. We ventileren meer dan gebruikelijk, voor een fijn binnenklimaat met voldoende verse lucht.”

Wil je nog veel meer details over deze aspecten ontdekken? Ga dan meteen naar ons gratis digitale magazine Gezondheid. Of check de Inhoudsopgave.