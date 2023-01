Duurzaam ontwerp met circulair beton en biobased gevel

In het ontwerp van de nieuwe huisvesting van Studio Anneloes werd veel ruimte geboden aan duurzaamheid, een van de kernwaarden van het damesmodebedrijf. Bouwbedrijf Heembouw vertaalde de ambities in onder andere het toepassen van circulair beton en een biobased gevel, gemaakt van houtskeletbouw en houtcomposiet.

Het is Jan-Willem van Loon (Studio Anneloes) die vertelt hoe het ontwerp en de realisatie van het duurzame en gezonde gebouw op Business Park Amsterdam Osdorp in nauwe samenwerking met Heembouw tot stand kwam. Maar eerst blikken we met Van Loon terug op 2006: “Toen we Studio Anneloes oprichtten, zagen we in de retailsector kansen om op korte termijn in te gaan op marktvragen. Er was behoefte aan bezoekersstromen in de winkels én een service rondom het kledingaanbod. We dachten niet langer in modeseizoenen, maar zorgden wekelijks voor vernieuwing. De beleving van het merk werd belangrijker en daarom wilden we een showroom opzetten om met hoge frequentie retailpartners te ontvangen. In het gebouw op het World Fashion Centre groeiden we ondertussen uit onze jas en we kregen de kans om op het Business Park Amsterdam Osdorp een nieuw gebouw te creëren.”

Milieu-impact minimaliseren

Bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe en gezonde gebouw werd goed rekening gehouden met de kernwaardes van Studio Anneloes: aandacht, autonoom, plezier, innovatief, verantwoordelijk en creatief. Jan-Willem van Loon: “Duurzaamheid past voor ons onder het kopje ‘verantwoordelijk’. We leunden op de expertise van Heembouw om duurzame keuzes te maken om die waardes in te vullen en vonden zo een waardevolle procesbouwer, met een diversiteit aan disciplines in huis, waaronder een eigen architectenbureau. De impact die we op duurzaamheid willen maken is onder andere het minimaliseren van de milieu-impact van ons gebouw.”

Circulair en energieneutraal

Zo werd onder andere circulair beton toegepast: hergebruikt cement dat 50% minder schadelijke broeikasgassen uitstoot dan de reguliere variant. Durk van Loon, directeur Heembouw Kantoren, weet meer over de getroffen duurzaamheidsmaatregelen en vult aan: “In het ontwerp is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en welzijn. De gevel is gemaakt van houtskeletbouw met Neolife, een houtcomposiet dat voor 92% uit hout bestaat en volledig recyclebaar is. Daarnaast is het gebouw energieneutraal dankzij de opbrengst van de pv-panelen. Een Warmte Koude Opslag zorgt voor warmte en koude en regenwater wordt op de kavel vastgehouden dankzij halfopen bestrating. En de laadpalen op de parkeerplaats zorgen ervoor dat elektrische auto’s altijd klaar zijn voor een vervolgrit.”

Waarde van gezond gebouw

Ook werd aandacht besteed aan de gezondheidselementen van het gebouw, om de kernwaarde ‘plezier’ in te vullen. Jan-Willem van Loon: “Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond en met plezier hun werk doen en zich fijn voelen in het gebouw. Daarom moet er altijd sprake zijn van een gezond binnenklimaat.”

Ontdek de nieuwe huisvesting van Studio Anneloes in deze video van Heembouw:

