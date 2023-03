Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ontwerpen

Werk jij in de bouw en denk je graag mee over de toekomst van circulariteit? Klim dan in de pen en geef jouw feedback op de recentste leidraden van CB’23. De onderwerpen betreffen specifiek Toekomstig hergebruik en Circulair ontwerpen.

Een brede groep uit de sector heeft in actieteams van Platform CB’23 sinds september 2022 gewerkt aan nationale afspraken omtrent circulair bouwen. Zo heeft het Actieteam Toekomstig hergebruik, als vervolg op hun eerste leidraad, conceptleidraden opgesteld over drie specifieke onderwerpen. Het Actieteam Circulair ontwerpen presenteert een 2.0-versie van hun eerste leidraad.

De actieteams presenteren dit concept als tussenresultaat, op basis van input van een brede groep uit de sector. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nóg beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Daarom kunnen betrokkenen uit de hele bouwsector tijdens de consultatieperiode (van 22 maart tot en met 12 april 2023) feedback geven op de conceptversies. Heb je meer met kwaliteitsborging of losmaakbaarheid? Op diverse terreinen is jouw bijdrage van belang.

Nu is het aan jou om ervoor te zorgen dat de concepten nóg beter worden, waardoor het geheel ook op een breed draagvlak kan rekenen. Geef jouw feedback, want input vanuit elke invalshoeken is belangrijk voor de toekomst van circulair bouwen in Nederland.

Downloads

Download nu de conceptleidraden en toelichtingen (PDF’s) en geef je feedback!

Leidraad Toekomstig hergebruik

Kwaliteitsbeoordeling en borging bij hergebruik uit bestaande bouw

De werkgroep beschrijft naast de technische aspecten ook de zachte kant van toekomstig hergebruik. Uit recente praktijkprojecten met hergebruik is namelijk gebleken dat niet alleen de techniek bepalend is voor het succes van hergebruik. Veel vaker blijkt het proces en specifiek wie welke rol hierbinnen pakt van fundamenteel belang te zijn.

Horizontale richtlijn productprestaties bouwproducten in volgende cyclusen

Bij het op de markt brengen van producten moet al rekening worden gehouden met hergebruik en hoogwaardige recycling in volgende cycli. Om dit via een eenduidige aanpak mogelijk te maken voor producenten is in deze leidraad een horizontale richtlijn uitgewerkt met aanwijzingen voor uitwerking van productprestaties voor volgende cycli.

Bij het op de markt brengen van producten moet al rekening worden gehouden met hergebruik en hoogwaardige recycling in volgende cycli. Om dit via een eenduidige aanpak mogelijk te maken voor producenten is in deze leidraad een horizontale richtlijn uitgewerkt met aanwijzingen voor uitwerking van productprestaties voor volgende cycli. Losmaakbaar detailleren

Deze leidraad gaat niet over een meetmethodiek voor losmaakbaarheid, maar om concrete, praktische losmaakbare detailleringen in zowel de B&U als de GWW. Aan de hand van een stappenplan wordt losmaakbaar detailleren concreet en toepasbaar. Daarnaast is een aantal details uit de praktijk verzameld, is de opgedane kennis vastgelegd en zijn aanbevelingen voor de toekomst gegeven.

Leidraad Circulair ontwerpen

Circulair ontwerpen 2.0

Het hoofdstuk over Uitgangspunten in deze leidraad is project-specifieker gemaakt, waardoor het makkelijker leesbaar én bruikbaar is. Waardemanagement en het voorwaardelijke besef daarvan komen aan bod. Hoofdstuk 5 ‘Rollen en samenwerking’ is volledig herzien aan de hand van de feedback op en de ervaringen met de eerste leidraad. Eerder gepresenteerde praktische tools zijn verduidelijkt en de ‘waardenmatrix’ en ‘informatiebehoeftenmatrix’ hebben een update gekregen. Het ‘samenwerkingsmodel’ (voorheen: kompas) is volledig vernieuwd. Hoofdstuk 6 ‘Ontwerpstrategieën’ biedt praktische handvatten om actief op zoek te gaan naar het invullen van een maatstrategie.

Feedback

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele sector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: van taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen.

De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en zullen op donderdag 29 juni 2023 tijdens het jaarevent definitieve versies van de leidraden presenteren. Deze kunnen vrij worden toegepast door partijen die circulair willen bouwen, net als de eerder ontwikkelde leidraden. Wil je meer weten over de actieteams, hun doelen en werkwijze? Klik dan hier.

Let op: de volgende consultatieperiode, van de leidraad Paspoorten voor de bouw 3.1 en een extra leidraad van Toekomstig hergebruik over Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, volgt op 12 april (tot en met 3 mei 2023).