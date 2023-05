Ook wegmeubilair heeft een circulaire toekomst

De bouwwereld is bezig met een grote transitie, waarbij steeds vaker wordt bekeken hoe je bouwmaterialen met minder schade voor het milieu kan toepassen. Ook voor wegmeubilair geldt deze circulaire insteek (hergebruik!). Alle details daarover beluister je in de nieuwe podcast van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

In deze Circulair Bouwen Podcast (aflevering 10) bespreken experts wat er gebeurt op het gebied van circulariteit en alle objecten rond de weg. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en grotendeels circulair te gaan werken. Om deze doelen te bereiken moet het hele areaal klimaatneutraal worden en circulair worden beheerd en aangelegd. Dan moet je dus ook de 60.000 verkeersborden, 5.500 portalen en 8.000 km geleiderails verduurzamen. Hoe staat het met deze ambitie?

Kansen

Vincent Gruis en Karlijn Mol bespreken de mogelijkheden, uitdagingen en ontwikkelingen. Ook Anneke van Leeuwen schuift aan. Zij is bij Rijkswaterstaat als innovatieadviseur verantwoordelijk voor het circulaire wegmeubilair. Wat heeft Rijkswaterstaat de afgelopen tijd gedaan en waar ziet zij nog kansen?

Verder gaat de podcast op bezoek bij een fabriek in Culemborg waar Saferoad aan de Renorail werkt. Hier renoveren zij gebruikte geleiderails. Herman Odijk van Saferoad vertelt hier meer over. En ook Jan Willem van de Groep serveert zijn vaak dwarse mening in zijn column. De presentatie van de podcast is in handen van Ewout de Bruijn.

Beluister nu de podcast ‘Circulair wegmeubilair’:



Bron: Circulair Bouwen Podcast

Beeld: Shutterstock