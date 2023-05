Nieuwe publicaties over kansen voor houtbouw

In twee recente publicaties is nieuw licht geworpen op de potentie voor houtbouw in Nederland. Ondanks veel vragen en onzekerheden over houtbouw bij consumenten overweegt 35 procent bij een volgende verhuizing om te kiezen voor een houten nieuwbouwwoning. Voor de Nederlandse woningbouw is meer dan voldoende productiehout beschikbaar en het oogsten van dat hout draagt juist bij aan het behoud van de bossen.

De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact zorgt bij bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeentes voor steeds meer interesse in houtbouw. Hout is een duurzaam alternatief voor schaarse en CO2-intensieve bouwmaterialen, zoals beton, staal, steen en cement. Hout is biobased, hergroeibaar, herbruikbaar, circulair en demontabel. Met de keuze voor houtbouw spaar je primaire grondstoffen, vermijd je CO2-uitstoot, kun je juist CO2 opslaan en haal je een lage MilieuPrestatie Gebouwen. Vanwege het lichte gewicht en de mogelijkheid voor prefabricage in de fabriek is houtbouw ook een oplossing voor de stikstofproblematiek. Er is namelijk amper stikstofuitstoot op bouwlocaties.

Behoefte consumenten

Momenteel zijn er veel bedrijven actief op de markt van industrieel en gestandaardiseerd bouwen met hout. Maar is er bij consumenten wel behoefte aan woningen van hout, was onlangs de vraag van de werkgroep Circulair Industrieel Bouwen binnen het Lente-akkoord 2.0. Het grote onderzoek naar de waardering van houten woningbouw en de ideeën en vooroordelen van de consument over wonen in houten woningen is nu gratis beschikbaar in deze whitepaper.

Naast de belangstelling van consumenten voor het wonen in een houten woning zijn er ook nog veel vragen en onzekerheden. Vandaar dat een goede kennisoverdracht één van de belangrijke aandachtspunten is voor de komende tijd. Consumenten hebben veel behoefte aan voorbeelden en concrete ervaringen, zodat houtbouw ‘beleefbaar’ wordt en als gelijkwaardig wordt ervaren ten opzichte van traditionele materialen.

Herkomst hout

Veel mensen maken zich echter zorgen over onze bossen. Is er wel voldoende hout om woningen van te bouwen en waar komt dat hout vandaan? In een onderzoek van Probos en Centrum Hout (voor PIANOo en RVO) blijkt dat Nederland jaarlijks 4,5 miljoen kuub hout voor de bouw importeert. Hiervan komt 82 procent uit Europa en 8 procent uit Nederlandse bossen. Het is ook duidelijk dat er meer dan voldoende productiehout in Europa beschikbaar is voor de Nederlandse woningbouw, terwijl die toepassing (en het oogsten in duurzaam beheerde bossen) juist bijdraagt aan het behoud van die bossen.

De cijfers over de herkomst van bouwhout zijn weergegeven in deze Infograhic.

Nederland heeft maar een klein bosareaal en dat bos is vooral bedoeld voor natuur en recreatie. 94 procent van alle houtproducten wordt geïmporteerd uit Duitsland, Scandinavië en de Baltische Staten. Het hout is grotendeels bestemd voor de bouw, maar wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld voor meubels, spaanplaat en de papierindustrie.

In Europa is verder ook ruim voldoende productiehout beschikbaar voor een forse opschaling van de Nederlandse woningbouw in hout. Elke seconde produceren de Europese bossen voldoende hout voor de bouw van een HSB-woning en elke 2,5 seconde genoeg voor een grondgebonden CLT-woning. Bovendien wordt van alle jaarlijkse (bij)groei van hout in Europa nu slechts 65 procent geoogst.

Duurzaam bosbeheer

Vrijwel al het hout dat Nederland importeert heeft een FSC- of PEFC-keurmerk. Dat geldt voor 92 procent van de import van de leden van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen. Bij naaldhout heeft zelfs 100 procent een keurmerk. Dat wil zeggen dat het oogsten van hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos juist zorgt voor het behoud van die bossen, (zeker) ook in de tropen.

Bronnen: RVO en Lente-akkoord 2.0

Foto boven: Shutterstock