Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, hun locaties open voor het publiek. Vanaf de woningfabriek van Barli tot aan diverse sociale huurwoningen van hout word je op de Dag van de HOUTbouw meegenomen in alle aspecten van houtbouw.

Ondanks alle goede voornemens bouwen we in Nederland slechts twee procent van de bouwprojecten met hout. Tijdens de Dag van de HOUTbouw kan een breed publiek zien wat er wél mogelijk is met hout en hoe dit in de praktijk werkt.

Bouwen in hout is een belangrijk alternatief voor traditionele bouwmethoden, omdat die laatsten onder druk staan door de CO 2 -uitstoot, grondstofschaarste, technologische ontwikkelingen en de vraag naar duurzame oplossingen. Bij houtbouw is de CO 2 -uitstoot aanzienlijk lager dan bij traditionele bouwmethoden en hout slaat zelfs CO 2 op.

Houtbouw Lente

Vandaar de Dag van de HOUTbouw, georganiseerd door Houtbouw Lente, het samenwerkingsverband van acht Brabantse woningcorporaties (Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz). Zij zien veel potentie in houtbouw en realiseren samen in twintig voorloopprojecten in totaal al ongeveer duizend sociale huurwoningen in houtbouw.

De Dag van de HOUTbouw biedt de kans om te ervaren hoe er met hout wordt gebouwd en zelf de unieke sfeer van een houtbouwwoning te beleven. Tijdens deze dag voert een speciale route je langs vier houtbouwlocaties in Uden en ’s-Hertogenbosch. Bezoekers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen op deze locaties:

Neem eerst een kijkje in de productiehallen van Woningfabriek Barli in Uden (foto rechts), waar Barli modulaire woningen in hout bouwt.

Neem eerst een kijkje in de productiehallen van (foto rechts), waar Barli modulaire woningen in hout bouwt. Vervolgens gaat de route naar De Bogerd in Uden . Daar bouwt bouwbedrijf Van der Heijden sociale huurwoningen voor Area, met extra aandacht voor een groene woonomgeving.

. Daar bouwt bouwbedrijf Van der Heijden sociale huurwoningen voor Area, met extra aandacht voor een groene woonomgeving. De volgende stop is bij WonenZoals in ’s-Hertogenbosch (van BrabantWonen). Sinds 2021 wonen hier achttien jongvolwassenen met een beperking. Bezoekers kunnen de buitenkant van het woongebouw, gemaakt van kruislaaghout (CLT), bekijken.

(van BrabantWonen). Sinds 2021 wonen hier achttien jongvolwassenen met een beperking. Bezoekers kunnen de buitenkant van het woongebouw, gemaakt van kruislaaghout (CLT), bekijken. Ten slotte ben je welkom bij Woongroep Boschgaard in ’s-Hertogenbosch. Bouwbedrijf Versteegden en Boschgaard realiseren hier negentien sociale huurwoningen met een wijkcentrum voor Zayaz, waarbij ze meer dan 85 procent van hergebruikte en andere ‘oogstmaterialen’ gebruiken.

Meer info, met een interactieve routekaart, adressen en openingstijden, vind je op de website www.houtbouwlente.nl.