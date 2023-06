Voor optimale, digitale merkbeleving is maatwerk nodig

Door maatwerk centraal te stellen en de grenzen van de technologie te verkennen, zorgt Unbrick ervoor dat klanten online hun vakantiedroomhuis kunnen kopen. Dit maakt het bedrijf tot pionier in de bouwsector, stelt Gert van Vliet, managing director bij Touchtribe. Ontdek nu ’s werelds eerste experience website, waar je een huis kunt configureren en direct kunt kopen.



In een wereld waarin digitalisering steeds verder oprukt, is een optimale digitale ervaring cruciaal geworden voor bedrijven die zich willen onderscheiden van de concurrentie. Bovendien zullen nieuwe technologieën, zoals virtual reality en augmented reality, nieuwe kansen creëren om die digitale ervaring steeds verder te verbeteren. Het is daarom essentieel dat bedrijven zich blijven aanpassen aan de veranderende verwachtingen van gebruikers en technologische ontwikkelingen omarmen. Met maatwerk als ultieme voorwaarde voor succes.

Natuurlijk moet een website veilig en gebruiksvriendelijk zijn, snel laden en mooie visuals en animaties hebben. Maar het is minstens zo belangrijk om de vrijheid te durven pakken om dingen anders én beter te doen. Bijvoorbeeld door de focus te leggen op maatwerk en slim gebruik te maken van de technische oplossingen die er zijn.

Anders denken, anders ‘bouwen’

Een mooi voorbeeld is de manier waarop Unbrick, een scale-up in de bouw, te werk gaat. Met een missie om de woningbouwsector op zijn kop te zetten, stelt Unbrick mensen in staat om op unieke wijze hun duurzame, modulaire en betaalbare vakantiedroomhuis ‘gewoon’ online te kopen. De scale-up gelooft in ‘dingen anders doen’: anders denken, anders bouwen. Loskomen van standaarden in de woningbouw en de natuur laten vooroplopen bij het ontwerpen van duurzame huizen voor de toekomst.

Hun website, ontwikkeld door Touchtribe en ontworpen door strategisch designbureau Resoluut, moest deze minder conventionele, toekomstgerichte mentaliteit volledig weerspiegelen. Dit heeft geresulteerd in ’s werelds eerste experience website, waar je een huis kunt configureren en direct kunt kopen.

De koper hoeft geen rekening te houden met andere zaken, zoals bij traditionele bouw het geval is. De grond moet bouwrijp zijn en je moet zelf zorgen voor aansluitingen van het internet, energie, water en riool. Wel gaat de levering vele malen sneller. Nadat de bestelling is geplaatst, start direct de productie. Drie á zes maanden later is de bouw van de droomvakantiehuizen voltooid. Van deze looptijd neemt het traject voor vergunningen de meeste tijd in beslag.

Maatwerk met de juiste technologie

De website van Unbrick is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met een sterke merkbeleving die goed aansluit bij de doelgroep van de scale-up. De visuele stijl van de website is modern en minimalistisch, geheel in lijn met de duurzame en modulaire huizen die Unbrick aanbiedt.

De ware kracht van het geheel ligt in het bieden van een premium gebruikerservaring door slim gekozen maatwerk. In plaats van te vertrouwen op standaardoplossingen heeft Unbrick gekozen voor de headless architectuur van Storyblok. Hierbij is de front-end, het deel van de website dat gebruikers zien en waarmee ze interacteren, losgekoppeld van de back-end, het deel dat verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens. Op deze manier is er sprake van complete vrijheid om een unieke digitale experience neer te zetten.

De front-end van de website is volledig maatwerk, wat Unbrick in staat stelt om een website te ontwikkelen die volledig aansluit op de wensen van hun klanten. Daarnaast is de headless architectuur toekomstbestendig, omdat de flexibele, schaalbare contentoplossing altijd eenvoudig uit te breiden is.

Prefab

De op maat gebouwde interactieve 3D-configurator vormt hierbij een onmisbare feature op de website. Gebruikers kunnen op een speelse en intuïtieve manier zelf hun huis samenstellen. Door prefab modellen te combineren met verschillende pakketten en extra's, kan men binnen enkele minuten een unieke woning creëren. Om dit mogelijk te maken, is gebruikgemaakt van vector based animaties, een technologie die veel in de gaming-industrie wordt toegepast. Hiermee komen de ontwerpen tot leven en kunnen klanten op een interactieve manier hun vakantiewoning vormgeven. Het laden van de 3D-afbeeldingen en -animaties loopt via de browser van de gebruiker, wat ervoor zorgt dat de website niet te zwaar wordt. Zo blijft de website snel laden en blijft de gebruikerservaring gewaarborgd.

Stimulans conversie

Door mensen volledige controle te geven en het configureren leuk te maken, benadrukt Unbrick niet alleen de innovatie en het gemak achter de modulaire opzet, maar stimuleert het ook de conversie. Je kunt je huis immers direct bestellen als je klaar bent met het ontwerpen ervan. Daarmee is het de eerste website ter wereld waar men een huis online kan bestellen.

Een bedrijf als Unbrick laat zien dat een optimale digitale ervaring niet alleen draait om het visuele aspect. Het gaat erom dat klanten zich gehoord en begrepen voelen en dat zij het gevoel hebben echt invloed uit te oefenen op hun aankoopproces. Door maatwerk centraal te stellen en de grenzen van de technologie te verkennen, zorgt Unbrick ervoor dat hun klanten vol vertrouwen de stap kunnen zetten naar het online kopen van hun vakantiedroomhuis. Dit maakt een bedrijf als Unbrick niet alleen tot een pionier in de bouwsector, maar ook een voorbeeld voor anderen in een tijd waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks leven.

Tekst: Gert van Vliet (Touchtribe)

Foto: Unbrick