'Hout waar het kan, beton waar het moet'

De houtbouwprojecten in Amsterdam stapelen zich op en architect Boris Zeisser legt in een video uit waarom deze methode zo belangrijk is en waarom hij deze toepaste voor zijn prijswinnende woningbouwproject De Warren.

Zeiisser startte Natrufied Architecture in 2015 na vijftien jaren als oprichter en partner van 24H-Architecture te hebben gewerkt. Het bedrijf richt zich op biofilische architectuur, wat wil zeggen dat de natuur zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het ontwerp. Het in Bergen gevestigde bedrijf heeft daarmee naam gemaakt in Nederland en daarbuiten met meerdere houtbouwprojecten waarvan De Warren de meest recente is.

De Warren bevat 36 huurappartementen en daarnaast 800 vierkante meters aan collectieve ruimtes, zoals een theater, yogaruimte, makerspace, kantoren, vergaderruimtes, kidsspace en een muziekstudio. Het ontwerp is gemaakt na vier workshopdagen met alle toekomstige bewoners. Elke workshop had een ander thema, zoals de uitstraling van het gebouw, de relatie tussen privé en collectief, duurzaamheid en de toekomst van het gebouw.

Het gebouw wordt gemaakt van biobased materialen en zal volledig energie-zelfvoorzienend zijn. De structuur is opgebouwd uit CLT (crossed laminated timber), vlasisolatie en gerecyclede houten afwerkingen. Hergebruik van bouwproducten van gesloopte gebouwen wordt onderzocht. Bijzonder is ook dat de gevel van De Warren is gemaakt van hergebruikte Basralocus- meerpalen en hergebruikte Azobé-oeverbeschoeiing. Biobased, circulair, en zelfs onderhoudsvrij.

Vijf miljoen woningen

"Er zijn veel voordelen, maar de belangrijkste zijn dat hout CO2 kan opslaan, èn dat je met houtbouw ten opzichte van beton veel CO2-uitstoot voorkomt. Ook is er minder belasting op de bouwplaats en dat is gunstig voor stikstof", vertelt Zeisser in de video.

De vraag of er wel genoeg hout is voor onze woningbouw -het doel van 900.000 woningen voor 2030 staat nog steeds- wordt met een volmondig 'ja' beantwoord. "Alleen al in Zweden is voldoende houtaangroei in de bossen voor vijf miljoen woningen per jaar. Er is dus meer dan voldoende bouwhout beschikbaar, in balans met de natuur."

Op dit moment heeft Natrufied de houtbouwprojecten Mooijburg I, II en II in aanbouw. Zijn motto is: 'hout waar het kan, beton waar het moet.' Zoals voor de parkeergarage van een ander project op IJburg, Mooijburg III. In Mooijburg II is te zien dat veel van het CLT in de woningen in het zicht blijft. “Alleen niet bij woningscheidende wanden. Daar zijn voorzetwanden nodig in verband met brand en akoestiek.”

Houtbouw in Amsterdam

In Amsterdam wordt veel in hout gebouwd. De gemeente heeft met de Metropool Regio Amsterdam en tachtig organisaties een Green Deal Houtbouw gesloten. Doel is dat twintig procent van de woningen vanaf 2025 in hout of biobased wordt gebouwd. Gebouw HAUT, 73 meter hoog, met een vernieuwende houten hoogbouwconstructie, is inmiddels een icoon voor de stad geworden, en krijgt veel internationale aandacht. Het is een hybride gebouw, met betonnen kelder en liftschacht en delen van de constructie in staal. De wanden en vloeren zijn gemaakt van hout (CLT).

Afgelopen jaren zijn ook in Buiksloterham enkele middelhoge houtbouw-appartementencomplexen gerealiseerd. Zoals het modulaire Timberhouse, en de hybride gebouwen Patch 22, Top-Up en Stories. En in IJburg dus De Warren, Mooijburg I, II en III, en naast De Warren het recent opgeleverde Juf Nienke. Dit modulaire houtbouwproject bestaat uit CLT-units en trappen van CLT. Stedebouw & Architectuur schreef er eerder al over: Juf Nienke in Amsterdam officieel geopend; 'circulair, natuurinclusief en energiepositief' | Stedebouw & Architectuur (stedebouwarchitectuur.nl)

Afbeelding boven: Houtbouwproject De Warren in Amsterdam is gemaakt van biobased materialen en zal volledig energie-zelfvoorzienend zijn. Foto: Jeroen Musch.