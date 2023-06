‘Dynamiek en kruisbestuiving door duurzame relaties’

Welke invloed hebben duurzame denk- en werkwijzen op ons milieu? Hoeveel CO 2 -reductie kan het gebruik van biobased, gerecyclede en herbruikbare materialen opleveren? Welke rol speelt bovendien prefabricage in de (verdere) vergroening van de bouw? “Om écht duurzaam bouwen mogelijk te maken, moeten we buiten de bestaande hokjes durven denken”, aldus Cees van der Meijs, directeur bouw bij Hurks.

Bouwbedrijf Hurks voelt zich verantwoordelijk voor de huidige én toekomstige generaties. “Waar duurzaamheid voorheen al dan niet werd voorgeschreven in bestekken”, begint directeur Bouw Cees van der Meijs, “staat het onderwerp inmiddels hoog op onze maatschappelijke agenda. We vinden het belangrijk om gebouwen te bouwen, ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken zónder natuurlijke hulpbronnen uit te putten en de leefomgeving te vervuilen.

We hebben dit thema daarom bewust en breed omarmd, als een middel om Hurks te laten excelleren. Om onze carbon footprint te kunnen bepalen, is het onze ambitie om alle data over onze CO 2 -emissies te verzamelen. Bovendien hebben we jonge en vakkundige professionals aangetrokken, die intensief met dit onderwerp bezig zijn en impact willen én kunnen maken. Dit heeft al tot mooie initiatieven geleid. Initiatieven waardoor we onze duurzame filosofie beter kunnen uitdragen en een interessantere werkgever kunnen zijn voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers.”

Da Vinci Green

Als voorbeeld noemt Van der Meijs het duurzame woonconcept Da Vinci Green, dat vijftig procent CO 2 -reductie moet realiseren ten opzichte van de standaard Da Vinci-conceptwoning. “Onze Da Vinci-conceptwoning is aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op de marktvraag om snel en efficiënt woningbouwprojecten te ontwikkelen en realiseren. Bijvoorbeeld door het gebruik van zoveel mogelijk geprefabriceerde elementen en intelligente installaties, met maximaal gebruik van onder meer warmtepompen. De Da Vinci Green-woning is de groene doorontwikkeling hiervan.

Met dit concept zetten we hoog in op het gebruik van zoveel mogelijk biobased, gerecyclede en herbruikbare materialen. Te denken valt aan houtbouw, groene daken, biobased isolatiematerialen en gevelbekleding van bio composiet. In een speciale bouwstenenbibliotheek wordt de duurzame en financiële impact van elk materiaal duidelijk inzichtelijk gemaakt, op basis waarvan opdrachtgevers bewuste keuzes kunnen maken.”

Spanningsveld

Met Da Vinci Green kan Hurks sturen op verschillende duurzame en financiële KPI’s, afhankelijk van de ambities van de opdrachtgever. “De KPI’s zijn duidelijk zichtbaar voor onze klanten”, aldus Van der Meijs. “Ze tonen aan dat we verder gaan dan een ‘groen labeltje’ en dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus nemen.”

Iedereen heeft inmiddels zijn mond vol van duurzaamheid en circulariteit, benadrukt hij. “Maar tegelijkertijd zoeken ontwikkelaars en opdrachtgevers naar een extreem lange levensduur en veertig jaar garantie. Zij willen exact weten wat een investering onderaan de streep oplevert en grijpen bij eventuele risico’s toch weer snel terug naar het bekende. Het resultaat is een continu spanningsveld, dat vraagt om lef en om bedrijven die verder durven kijken dan het laaghangend fruit. Gelukkig zijn er voldoende partijen in de keten die hierin willen meedenken, zoals Caspar de Haan onderhoud & renovatie.”

Samen met Caspar de Haan heeft Hurks meegebouwd aan een paviljoen voor de Floriade Expo 2022 in Almere dat volledig bestaat uit CO 2 -arme en biobased materialen. “Ook tijdens de Dutch Design Week 2022 in Eindhoven hebben we Da Vinci Green laten zien. Dat gebeurde in een expositie van The Embassy of Circulair & Biobased Building, om het publiek inzicht te geven in hoeveel CO 2 al gereduceerd kan worden met biobased materialen in een standaard woning.”

Uniek is ook het CASA 1.0-huis van TU/e-studententeam CASA, dat bestaat uit drie extreem duurzame studentenappartementen. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met woningcorporatie Woonbedrijf en Hurks. “De kennis en expertise die we tijdens deze en andere bouwinitiatieven hebben opgedaan, zetten we project- en divisie-overstijgend in om circulair bouwen naar een nog hoger niveau te tillen en om de CO 2 -footprint verder te verlagen.”

Kennisuitwisseling en innovaties

“Hurks is een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur”, benadrukt Van der Meijs. “Hierdoor worden meedenken, kennisuitwisseling en innovaties vanuit medewerkers gestimuleerd. Van directie tot en met uitvoerders: iedereen weet elkaar te vinden en loopt makkelijk bij elkaar binnen. Dat werkt ontzettend fijn en maakt ons een aantrekkelijke werkgever voor heel veel professionals.”

