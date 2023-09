Paris Proof-ambitie voor herontwikkeling kantoor

Het startsein klonk voor de bouwfase van de nieuwe thuishaven van ABN AMRO aan de Foppingadreef, in Amsterdam Zuidoost. ABN AMRO werkt samen met Edge en BAM Bouw en Techniek om een jaren 80 kantoor te herontwikkelen naar Paris Proof. Daarnaast krijgen veel van de materialen die bij de sloop vrijkomen krijgen een nieuwe bestemming.

Van de 100.000 vierkante meters die het gebouw telt worden 70.000 hergebruikt. In plaats van beton wordt gebruikgemaakt van hout voor de hoofddraagconstructie, met ongeveer 30.000 vierkante meter aan kantoorvloeren. Als we kijken naar de Paris Proof-ambitie, zien we onder andere een invulling aan de hand van een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik in de nieuwe situatie, ten opzichte van het bestaande gebouw. Op het dak en de gevel van het complex komen 10.500 vierkante meters zonnepanelen.

Boudewijn Ruitenburg, COO Edge, Robert Swaak CEO ABN AMRO, Ruud Joosten CEO BAM

Sociaal-maatschappelijke functie

Die duurzaamheidsmaatregelen, op de vlakken van energie en circulariteit, leiden tot een BREEAM-NL Excellent certificering. Het nieuwe kantoor moet een inspirerende werk- en ontmoetingsplek worden en ruimte bieden aan ongeveer 11.000 werknemers.

Het pand moet een sociaal-maatschappelijke functie invullen en moet niet alleen beter zijn voor het klimaat, maar ook voor de directe leefomgeving.