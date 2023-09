Dierinclusief groenconcept voor mixed-use woningbouwproject

Het mixed-use woningbouwproject The Pulse of Amsterdam heeft niet alleen ambities voor WELL Platinum en BREEAM-NL Outstanding. De ontwikkeling – bestaande uit 200 woningen en 150 middenhuurwoningen – richt zich op een dierinclusief groenconcept. “Een natuurinclusief stuk stad dat altijd groen blijft.”

Hans Meurs van VORM is enthousiast over de duurzaamheidsmaatregelen die worden toegepast: “Dit wordt een bijzonder duurzame mixed-use woontoren op de Zuidas met 150 middelhure huurwoningen, gecombineerd met een diversiteit aan functies. De ambities voor duurzaam- en leefbaarheid staan op ‘alles overtreffen’. Ik ben enorm trots op wat we hier met onze samenwerkingspartners realiseren.” Bij de ontwikkeling zijn onder andere MVSA Architects en VMX Architects betrokken bij het ontwerp. Ook Edge is betrokken bij de ontwikkeling.

Stadsbos op hoogte

The Pulse of Amsterdam moet groen toegankelijk maken voor mensen, vogels, bijen, rupsen en meer fauna. Het herbergt het eerste stadsbos op hoogte in Amsterdam, geplaatst tussen de Zuidas-torens op de negende verdieping. Het reduceert hitte, houdt water vast en vergroot de biodiversiteit. Maar bovenal voorziet de publieke functie volgens VORM vooral in levensgeluk.

BREEAM-NL Outstanding én WELL Platinum

Op het vlak van technische duurzaamheid is er sprake van 7.000 vierkante meter aan zonnepanelen om duurzame energie op te wekken. Er is een thermische opslag en de woningen en het kantoor in The Pulse of Amsterdam zijn energieneutraal. De projectpartners koersen op BREEAM-NL Outstanding en WELL Platinum, waarbij de gebouwelementen die invloed hebben op gezondheid en welzijn de hoogste score behalen.